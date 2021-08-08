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أرباح أرامكو تفوق أكبر 5 شركات نفط في العالم مجتمعة بـ 52%

منشور 08 آب / أغسطس 2021 - 08:42
أرباح أرامكو تفوق أكبر 5 شركات نفط في العالم مجتمعة بـ 52%
بلغ صافي الربح لشركة أرامكو السعودية 25.5 مليار دولار، تعادل في 52 المائة مقارنة بأرباح الشركات الخمس مجتمعة، البالغة 16.74 مليار دولار.
أبرز العناوين
وشركات النفط الخمس هي إكسون موبيل، وشيفرون "الولايات المتحدة"، وتوتال "فرنسا"، وشل "بريطانيا وهولندا"، وبي بي "بريطانيا".
تفوقت شركة أرامكو السعودية، بشكل هائل، على نظرائها أكبر خمس شركات نفط في العالم خلال الربع الثاني من العام الجاري، حيث تجاوزت أرباحها بمفردها، الأرباح الصافية للشركات الخمس مجتمعة بنسبة 52 في المائة.


وشركات النفط الخمس هي إكسون موبيل، وشيفرون "الولايات المتحدة"، وتوتال "فرنسا"، وشل "بريطانيا وهولندا"، وبي بي "بريطانيا".

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ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى البيانات المالية للشركات، بلغ صافي الربح لشركة أرامكو السعودية 25.5 مليار دولار، تعادل في 52 المائة مقارنة بأرباح الشركات الخمس مجتمعة، البالغة 16.74 مليار دولار.

وتوزعت أرباح الشركات الخمس بين 4.7 مليار دولار لشركة إكسون موبيل، و3.3 مليار دولار لشركة شيفرون، و2.2 مليار دولار لشركة توتال، 3.43 مليار دولار لشركة شل، و3.12 مليار دولار لشركة بي بي.

كلمات دالة:أرامكوأرامكو السعوديةالنفط

Via SyndiGate.info


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