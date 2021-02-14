أرباح "إعمار العقارية" الإماراتية تتراجع بـ 58% إلى 2.6 مليار درهم في عام 2020

تراجعت أرباح شركة إعمار العقارية الإمارتية المدرجة بسوق دبي المالي بنسبة 58% لتصل الى 2.6 مليار درهم في عام 2020 مقارنة مع أرباح بقيمة 6.2 مليارات درهم حققتها في عام 2019.

ويعزى تراجع الأرباح الى انخفاض المبيعات بنسبة 20% الى 19.7 مليار درهم بالإضافة الى ارتفاع خسائر الحصة من نتائج شركات شقيقة بنسبة 355% في العام ذاته.

وأوضحت الشركة أن المبيعات المتراكمة عن المشاريع قيد الإنجار والتي تبلغ حاليا 36.7 مليار درهم سيتم احتساب إيراداتها في السنوات المقبلة، مضيفة أن إيرادات عمليات التطوير الدولية ارتفعت بنحو 10% الى 4.8 مليارت درهم في عان 2020 نتيجة نمو أعمال المجموعة في مصر وباكستان.