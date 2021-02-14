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أرباح "إعمار العقارية" الإماراتية تتراجع بـ 58% إلى 2.6 مليار درهم في عام 2020

منشور 14 شباط / فبراير 2021 - 12:20
أرباح "إعمار العقارية" الإماراتية تتراجع بـ 58% إلى 2.6 مليار درهم في عام 2020
يعزى تراجع الأرباح الى انخفاض المبيعات بنسبة 20% الى 19.7 مليار درهم بالإضافة الى ارتفاع خسائر الحصة من نتائج شركات شقيقة بنسبة 355% في العام ذاته
أبرز العناوين
تراجعت أرباح شركة إعمار العقارية الإمارتية المدرجة بسوق دبي المالي بنسبة 58% لتصل الى 2.6 مليار درهم في عام 2020 مقارنة مع أرباح بقيمة 6.2 مليارات درهم حققتها في عام 2019.

تراجعت أرباح شركة إعمار العقارية الإمارتية المدرجة بسوق دبي المالي بنسبة 58% لتصل الى 2.6 مليار درهم في عام 2020 مقارنة مع أرباح بقيمة 6.2 مليارات درهم حققتها في عام 2019.

ويعزى تراجع الأرباح الى انخفاض المبيعات بنسبة 20% الى 19.7 مليار درهم بالإضافة الى ارتفاع خسائر الحصة من نتائج شركات شقيقة بنسبة 355% في العام ذاته.

وأوضحت الشركة أن المبيعات المتراكمة عن المشاريع قيد الإنجار والتي تبلغ حاليا 36.7 مليار درهم سيتم احتساب إيراداتها في السنوات المقبلة، مضيفة أن إيرادات عمليات التطوير الدولية ارتفعت بنحو 10% الى 4.8 مليارت درهم في عان 2020 نتيجة نمو أعمال المجموعة في مصر وباكستان.

أرباح إعمار العقارية الإماراتية تتراجع بـ 48% الى 2.4 مليار درهم في 9 اشهر 2020
 
العقار في دبي ينتعش ويتجه نحو مؤشرات نمو قوية في 2021

 

Via SyndiGate.info


Copyright © CNBC Arabia

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