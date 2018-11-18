البنوك في البحرين تربح873 مليون دولار خلال 9 شهور

قالت جمعية مصارف البحرين إن البنوك التجارية المحلية السبع (التجزئة) المدرجة في بورصة البحرين حققت أرباحا بلغ مجموعها 873 مليون دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2018 وذلك بزيادة قوية قدرها 14 بالمئة بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.

ونقلت صحيفة (الأيام) البحرينية على موقعها الإلكتروني اليوم عن وحيد القاسم الرئيس التنفيذي لجمعية مصارف البحرين قوله إن هذه النتائج المالية الجيدة تؤكد سلامة وتطور أداء القطاع المصرفي في البحرين وتمتعه بدور رئيسي في دعم وتنمية الاقتصاد الوطني، علاوة على زيادة العمليات التمويلية للبنوك في السوق المحلي رغم التحديات الاقتصادية.

وأكد أن هذه النتائج تعكس مرة أخرى أهمية القطاع المصرفي في مملكة البحرين كثاني قطاع يساهم في النتاج المحلي الإجمالي بعد القطاع النفطي، بفضل الدعم الحكومي والسياسات الحصيفة لمصرف البحرين المركزي.

ولفت إلى أن القطاع المالي ساهم إلى جانب القطاعات غير النفطية الأخرى وفي مقدمتها الإنشاءات والتصنيع في نمو الناتج المحلي الإجمالي للقطاعات غير النفطية في البحرين بنسبة 8ر2 بالمئة في الربع الثاني من العام الجاري.

وأشار القاسم إلى انتعاش العمليات التمويلية للبنوك في السوق المحلي، فقد أظهرت النشرة الشهرية الصادرة عن مصرف البحرين المركزي إن إجمالي التسهيلات المقدمة من البنوك للأنشطة الاقتصادية والأفراد في السوق المحلي نمت بشكل قوي منذ بداية العام وبمقدار 5ر1 مليار دولار أي بنسبة 7 بالمئة لتبلغ 6ر24 مليار دولار بنهاية أيلول/سبتمبر الماضي . ولفت إلى أن موجودات بنوك التجزئة بلغت 5ر85 مليار دينار بنهاية أيلول /سبتمبر الماضي وذلك بزيادة نسبتها 1 بالمئة بالمقارنة مع كانون أول/ ديسمبر .2017



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