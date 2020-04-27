أرباح الشركات الصناعية بالصين تنخفض بنحو 35% على أساس سنوي في مارس

قال مكتب الإحصاء الصيني إن أرباح الشركات الصناعية انخفضت في مارس آذار 34.9% مقارنة بمستواها قبل عام إلى 370.66 مليار يوان، أي ما يعادل 52.43 مليار دولار.



ويأتي الانخفاض مقارنة مع تراجع بنسبة 38.3% في شهري يناير كانون الثاني وفبراير شباط، وهو أكبر انخفاض منذ 2010 على الأقل.

وفي الفترة من يناير كانون الثاني إلى مارس آذار، تراجعت أرباح الشركات الصناعية 36.7% على أساس سنوي إلى 781.45 مليار يوان.

وارتفعت التزامات الشركات الصناعية 5.4% على أساس سنوي بنهاية مارس آذار، مقارنة مع زيادة بنسبة 5.3% في نهاية فبراير شباط.



وتغطي بيانات الشركات الصناعية الشركات الكبرى التي تتجاوز إيراداتها 20 مليون يوان من عملياتها الأساسية.



ويعكس انخفاض الأرباح الضغط المستمر على قطاع التصنيع الصيني، الذي تضرر بشدة بفعل تباطؤ الطلب العالمي بسبب جائحة فيروس كورونا وانكماش اقتصاد الصين للمرة الأولى في نحو 30 عاما في الربع الأول.