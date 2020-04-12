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أرباح بنك قطر الوطني ترتفع بـ 1% في الربع الأول 2020 إلى 3.6 مليار ريال

منشور 12 نيسان / أبريل 2020 - 11:33
أرباح بنك قطر الوطني ترتفع بـ 1% في الربع الأول 2020 إلى 3.6 مليار ريال
أظهرت البيانات المالية لأكبر البنوك العاملة في قطر ارتفاع الموجودات بنسبة 9% على أساس سنوي الى 964 مليار ريال
أبرز العناوين
ارتفعت أرباح مجموعة QNB المالية في الربع الأول من العام الجاري بنسبة 0.9% على أساس سنوي وصولا الى 3.6 مليار ريال.

ارتفعت أرباح مجموعة QNB المالية في الربع الأول من العام الجاري بنسبة 0.9% على أساس سنوي وصولا الى 3.6 مليار ريال.

وأظهرت البيانات المالية لأكبر البنوك العاملة في قطر ارتفاع الموجودات بنسبة 9% على أساس سنوي الى 964 مليار ريال، مدعومة بزيادة القروض و السلف بنسبة 13% الى 708 مليار ريال، إضافةً الى نمو الودائع بنسبة 11% متجاوزةً حاجز 706 مليار ريال.

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Via SyndiGate.info


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