أرباح بنك قطر الوطني ترتفع بـ 1% في الربع الأول 2020 إلى 3.6 مليار ريال

ارتفعت أرباح مجموعة QNB المالية في الربع الأول من العام الجاري بنسبة 0.9% على أساس سنوي وصولا الى 3.6 مليار ريال.

وأظهرت البيانات المالية لأكبر البنوك العاملة في قطر ارتفاع الموجودات بنسبة 9% على أساس سنوي الى 964 مليار ريال، مدعومة بزيادة القروض و السلف بنسبة 13% الى 708 مليار ريال، إضافةً الى نمو الودائع بنسبة 11% متجاوزةً حاجز 706 مليار ريال.