أرباح سابك السعودية تتراجع إلى 2.12 مليار ريال في الربع الثاني

انخفض صافي الربح بعد الزكاة والضريبة للشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" إلى 2.12 مليار ريال خلال الربع الثاني، مقابل 6.7 مليار ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بنسبة 68%، ويأتي التراجع بعد انخفاض النتائج للشركات الزملية وكذلك تراجع متوسط أسعار البيع والمشاريع المشتركة.

وبلغ الربح التشغيلي 4.83 مليار ريال خلال الربع الثاني، مقابل 10.83مليار ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بتراجع 55.4%.



بينما بلغ اجمالي الربح 10.03 مليار ريال خلال الربع الثاني، مقابل 16.1 مليار ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بانخفاض 38%.

وبلغ صافي الربح بعد الزكاة والضريبة خلال الفترة الحالية 5.5 مليار ريال، مقابل 12.2 مليار ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق بنقصان 55%.

وبلغت ربحية السهم خلال الفترة الحالية 1.84ريال، مقابل 4.07 ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق.