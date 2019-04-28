أرباح "سابك" السعودية ترتفع بنسبة 38% بالربع الأول من 2019

تراجع صافي أرباح الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك"، بنسبة 38.1 بالمائة على أساس سنوي، خلال الربع الأول 2019.

وقالت "سابك"، في بيان، اليوم الأحد وفقا لوكالة "الأناضول"، إن صافي أرباحها بلغ 3.41 مليارات ريال (909.3 ملايين دولار) في الربع الأول الماضي، مقابل 5.51 مليارات ريال (1.47 مليار دولار) في الفترة المقابلة من 2018.

وأرجعت الشركة سبب انخفاض الأرباح خلال الربع الأول 2019، على أساس سنوي، إلى انخفاض متوسط أسعار بيع المنتجات، وتراجع إجمالي إيرادات الشركة بنسبة 10.7 بالمائة، إلى 37.37 مليار ريال، مقارنة مع 41.86 مليار ريال في الفترة المقابلة 2018.

والشهر الماضي، أعلنت شركة أرامكو، استحواذها على 70 بالمائة من "سابك"، بقيمة 69 مليار دولار، وقد يستغرق الأمر أشهرا قليلة لدخول حصيلة صفقة سابك في صندوق الاستثمارات العامة، إذ قالت أرامكو إن من المتوقع إغلاق الصفقة في 2020، بينما ذكرت وثيقة وفقا لوكالة "رويترز" أن عملاق النفط سيسدد ثمن الصفقة على شرائح.

وقالت مصادر في وقت سابق لـ"رويترز" إن أرامكو ستدفع 123.4 ريالاً للسهم في صفقة شراء الحصة، فيما ذكرت أرامكو، في بيان سابق، أنها لا تنوي الاستحواذ على الحصة المتبقية في سابك، وأنها تخطط لزيادة طاقتها التكريرية من 4.9 ملايين إلى 8-10 ملايين برميل يومياً بحلول عام 2030، من بينها 2-3 ملايين برميل سيتم تحويلها إلى منتجات بتروكيميائية.

و"سابك"، هي أكبر شركة بتروكيماويات في الشرق الأوسط والرابعة عالميا، مملوكة (قبل الصفقة) من صندوق الاستثمارات العامة، بنسبة 70 بالمائة.