أرباح سامبا السعودية ترتفع إلى 338 مليون دولار في الربع الأول

أعلنت مجموعة «سامبا المالية» عن تحقيقها ارتفاعاً في الأرباح الفصلية بلغ 1.27 مليار ريال (338 مليون دولار) للربع الأول من العام الحالي 2020، وبزيادة قدرها نحو 20% عن الربع المماثل من العام الماضي 2019 الذي حقق خلاله البنك مكاسب صافية بقيمة 1.06 مليار ريال (282 مليون دولار)، بينما سجلت نسبة زيادة قدرها 67% عن الربع السابق.

وقال عمار الخضيري رئيس مجلس إدارة مجموعة «سامبا المالية»، إنه على الرغم من الظروف والتحديات الصعبة المحيطة بالسوق المحلية والأسواق العالمية، فإن «سامبا» تمكّن خلال الربع الأول من الحفاظ على قوة ومرونة في أدائه المالي، حفظت للبنك قدرته على المضي بتقديم أداء تشغيلي قوي ومتوازن، مكّنه من الاستمرار بتنمية العوائد، وتحفيز الإيرادات، مع التمسّك بتنفيذ استراتيجيته القائمة على تنويع قاعدة الدخل، وتوسيع مظلة أنشطته المصرفية والتمويلية.

وأرجع الخضيري النتائج الإيجابية التي حققها البنك خلال الشهور الثلاثة الأولى إلى ارتفاع إجمالي ربح العمليات خلال الفترة إلى 2.43 مليار ريال بزيادة 10.7%، وارتفاع الاستثمارات بنسبة 20.3% مقارنةً بالربع المقابل من العام الماضي لتصل إلى 91.3 مليار ريال. فيما سجل دخل العمليات الأخرى ارتفاعاً بنسبة 42.2%.

وأضاف الخضيري أن إجمالي الإيرادات التشغيلية سجل خلال الفترة ارتفاعاً نتيجة زيادة أرباح تحويل العملات الأجنبية، إلى جانب الإيرادات التشغيلية الأخرى، مضيفاً أن مؤشرات الأداء الإيجابي التي أظهرها البنك خلال الفترة دعمت ربحية سهم المجموعة بأكثر من 20% لتبلغ 0.64 ريال.

وحسب الخضيري، أسهم الأداء الإيجابي في تعزيز المركز المالي للمجموعة من خلال تنمية موجودات البنك بنسبة 15.5% لتبلغ مع نهاية الربع الأول 267 مليار ريال (71.2 مليار دولار)، كما ارتفعت محفظة القروض والسلف بأكثر من 28% لتصل إلى 147.8 مليار ريال (39.4 مليار دولار)، فيما صعد إجمالي حقوق المساهمين ليصل إلى 44.7 مليار ريال (11.9 مليار دولار).

وأكد الخضيري أن هذه النتائج التي تَمكن البنك من تحقيقها تعكس تمسّك «سامبا» باستراتيجية التحول والاستدامة التي أطلقها، والتي ترتكز على توجه البنك والتزامه بتعزيز معدلات الكفاءة التشغيلية، ودعم القدرة التنافسية، ورفع جودة الأعمال، مع تسريع خطوات الانتقال نحو الأجيال المستحدثة من التقنيات المصرفية والتي ستثري تجربة عملائنا المصرفية، وتسهم في ضبط التكاليف التشغيلية بالتوازي مع الارتقاء بمستوى الخدمات.

ولفت رئيس مجلس إدارة مجموعة «سامبا المالية» إلى ما أنجزه البنك خلال الربع الأول من اتفاقيات شراكة مع العديد من مؤسسات وهيئات القطاع الحكومي، والتي ترسخ من موقعه كشريك تمويلي ريادي، إلى جانب حزمة المبادرات التي أطلقها لدعم تطلعات المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ومختلف قطاعات الأعمال في المملكة، فضلاً عن قدرته على الحفاظ على كفاءة ائتمانية متقدمة حسب تقييم وكالات التقييم الدولية.