أرباح شركة BMW ترتفع بنسبة 33% في الربع الثالث من 2019

قالت شركة BMW الألمانية لصناعة السيارات الفاخرة إن الأرباح التشغيلية ارتفعت في الربع الثالث من العام 33 بالمئة بفضل مبيعات قوية للسيارات الرياضية متعددة الأغراض وكذلك غياب عوامل استثنائية ضغطت على الأرباح قبل عام.

وقالت الشركة التي مقرها ميونيخ إن أرباحها قبل الفوائد والضرائب زادت إلى 2.29 مليار يورو (2.54 مليار دولار)، ارتفاعا من 1.72 مليار يورو في الربع المقابل من العام الماضي وبما يزيد عن 2.16 مليار يورو في توقعات استطلاع للرأي أجرته رفينيتيف.



وزاد هامش التشغيل في قطاع السيارات التابع للشركة إلى 6.6 بالمئة من 4.4 بالمئة في نفس الفترة قبل عام، حين أدت قواعد جديدة متعلقة بالانبعاثات إلى تراكم مخزون كبير وخصومات عرضها منافسون وتسببت في التأثير سلبا على هامش ربح بي.إم.دبليو من السيارات الفاخرة.

وقالت الشركة إن مبيعاتها من السيارات زادت 3.6 بالمئة فقط في الربع الثالث، لكنها تحولت من السيارات السيدان إلى السيارات الرياضية متعددة الأغراض، بما في ذلك طرازي إكس3 وإكس4 مرتفعي الهامش.

وأكدت بي.إم.دبليو أنها تتوقع انخفاضا كبيرا في ربح المجموعة قبل الضرائب، وزيادة طفيفة في تسليمات السيارات، وهامشا للأرباح قبل الفوائد والضرائب يتراوح بين 4.5 بالمئة و6.5 بالمئة في قطاع السيارات في الوقت الذي تستعد فيه لطرح سيارات كهربائية.