أرباح "فيسبوك" تتراجع إلى 2.62 مليار دولار خلال الربع الثاني

أعلنت شركة موقع التواصل الاجتماعي الشهير "فيسبوك" اليوم الأربعاء تراجع أرباحها خلال الربع الثاني من العام الحالي، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وذكرت الشركة أن أرباحها بلغت خلال الربع الثاني من العام الحالي 2.62 مليار دولار بما يعادل 0.91 دولار للسهم الواحد مقابل 5.11 مليار دولار بما يعادل 1.74 دولار للسهم الواحد خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

كان المحللون يتوقعون وصول أرباح الشركة خلال الربع الثاني 1.88 دولار للسهم الواحد.

في الوقت نفسه، زادت إيرادات "فيسبوك" بنسبة 27.7% سنويا خلال الربع الثاني إلى 16.89 مليار دولار مقابل 13.23 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.