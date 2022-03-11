أربع عملات رقمية توفر أسرع معاملات على الإطلاق

تعد الإمكانات الثورية للبلوك تشين أحد الأسباب التي تجعل المستثمرين متحمسين جدًا للعملات الرقمية. في المخطط المنظور العام للأمور، فإن تقنية البلوك تشين لها استخدامات غير مالية أخرى، بينما العملات الرقمية هو تطبيقها المالي التحويلي الذي سمح بإرسال الأموال مباشرة من A إلى B دون الحاجة أو إذن من طرف ثالث متحكم.

لماذا سرعة الصفقة مهمة؟

من أجل أن يتم اعتماد البيتكوين عالمياً كوسيلة رئيسية لنقل القيمة يجب أن تتمتع بالقدرة على التعامل مع عدد كبير من المعاملات في كتلة واحدة دون المساس بأمن الشبكة أو سرعتها. وهذا ما يسمى بمشكلة قابلية التوسع. تواجه البيتكوين قيود قابلية التوسع على البلوك تشين الخاصة بها فهي قادرة فقط على معالجة سبع معاملات في الثانية فقط.

وبالمثل، فإن الإثيريوم، التي تعاني من ارتفاع رسوم الغاز (رسوم المعاملات) بسبب ازدحامها، وتعالج عدد منخفض من المعاملات يبلغ 35.31 معاملة في الثانية. مما يجعل قابلية التوسع مشكلة متأصلة في شبكة الإثيريوم أيضًا. بينما لا يزال السباق على لقب أفضل مشروع عملة رقمي مستمرًا، سنستكشف في هذه المقالة أيهما هو الأسرع في معالجة المعاملات.

فيما يلي 4 عملات رقمية تعتبر الأسرع في معالجة المعاملات

1. سولانا

نظرًا لكونها "منافسًا محتملاً على المدى الطويل للاثيريوم"، فإن سولانا، وهي عبارة عن بلوك تشين لامركزي تم تصميمه لتمكين تطبيقات سهلة الاستخدام وقابلة للتطوير في العالم، أصبحت تتمتع بشعبية كبيرة بسبب سرعة المعاملات. جذبت بلوكتشين سولانا مجموعة واسعة من المطورين الذين كانوا يبحثون عن بديل لأول بلوك تشين قابل للبرمجة بسبب ازدحامها الذي يجعلها بطيئة وعالية الرسوم. سولانا قادرة على معالجة ما لا يقل عن 50000 معاملة في الثانية بتكلفة منخفضة للغاية تقل عن 0.01 دولار لكل معاملة.

2. ستيلر

يمكن لمنصة البلوك تشين مفتوحة المصدر التي حصلت على شهادة التوافق مع الشريعة في 2018، ستيلر، معالجة ما يصل إلى 3000 معاملة. ستيلر هي شبكة مفتوحة المصدر للإنشاء والإرسال والتداول بطريقة أسرع وأرخص وأكثر كفاءة في استخدام الطاقة من الأنظمة التقليدية القائمة على البلوك تشين.

3. أفالانشي

أفلانشي، التي يطلق عليه اسم "قاتلة الإثيريوم"، تلتق إعجاب مجتمع العملات الرقمية بفكرتها الخاصة بإمكانية التشغيل البيني للكتل عبر جسر أفلانشي (AB) الذي يتيح سهولة نقل أصول بين سلاسل الكتل التابعة لها والإثيريوم. يمكن أن تعالج أفالانشي 4500 معاملة في الثانية، مع تحديث جديد لها الذي لديه القدرة على تحقيق أكثر من 20000 معاملة في الثانية، مقابل رسوم قدرها 0.095 دولار فقط.

4. كاردانو

تأسست على أبحاث تمت مراجعتها وتم تطويرها من خلال الأساليب القائمة على الأدلة. تعتبر كاردانو واحدة من أسرع العملات الرقمية مع القدرة على التعامل مع 2 مليون معاملة في الثانية. تعد كاردانو واحدة من منصات البلوك تشين الخاصة بإثبات الحصة الأسرع نموًا وتعتبر واحدة من أكثر سلاسل الكتل القابلة للتطوير، من قبل المنتدى الاقتصادي العالمي.