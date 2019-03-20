ما هي أرخص وأغلى دول العالم في 2019؟

أرخص وأغلى دول العالم في 2019

أصبح لسنغافورة، أغلى مدينة في العالم، خصمان جديدان. إذ بعدما تصدرت قائمة "تكاليف المعيشة" التي أجرتها الوحدة الاستقصائية في "إيكونوميست" لمدة خمس سنوات، انضمت كل من باريس وهونغ كونغ، إلى المرتبة ذاتها في قائمة أغلى المدن في العالم للعام 2019.

واحتلت زيوريخ وجنيف المركزين الرابع والخامس على التوالي، في حين استعادت نيويورك ولوس أنجليس موقعيهما في المراكز العشرة الأولى في الترتيب، وحصلتا على المرتبتين السابعة والعاشرة على التوالي، بعد تراجعها إلى المركزين الثالث عشر والرابع عشر في العام الماضي بسبب ضعف الدولار.

وتطلق "إيكونوميست" هذا الاستطلاع السنوي لمساعدة الشركات في احتساب بدلات تكاليف المعيشة وبناء حزم تعويضات للعاملين المغتربين والمسافرين إلى مدن العالم من رجال الأعمال.



وتعد تكلفة الحياة في المدن الثلاث التي تشترك في المرتبة الأولى أكثر بنسبة 7 في المائة من العيش في نيويورك، وفقًا للوحدة الاستقصائية، التي تقوم بتجميع قائمتها من خلال احتساب 400 سعر فردي يطاول 160 منتجاً وخدمة في مدن 93 دولة.

وتتشارك مدينة أوساكا الساحلية اليابانية، مع جنيف في المركز الخامس. وسيول في المركز السابع المشترك مع كوبنهاغن ونيويورك، في حين احتلت تل أبيب في فلسطين المحتلة، ولوس أنجليس، المرتبة العاشرة.

ترتيب بعض الدول العربية

أما عربياً، فقد أورد ملخص التقرير الذي نشرته "إيكونوميست" على موقعها، عدداً من الدول العربية في قائمة الأكثر ارتفاعاً في المراتب مقارنة مع العام 2018، في حين أن دمشق وردت في قائمة أرخص دول العالم.

وتبين أن الدار البيضاء (المغرب) احتلت المرتبة 92 (ارتفعت 20 مرتبة عن 2018). وحلت مسقط (سلطنة عمان) كذلك في المرتبة 92 (ارتفعت 14 مرتبة). وأبوظبي (الإمارات) في المرتبة 49 (ارتفعت 13 مرتبة). والرياض (السعودية) في المرتبة 105 (ارتفعت 12 مرتبة).

الدول الأرخص في العالم

صنفت الوحدة الاستقصائية في إيكونوميست مدينة كراكاس في فنزويلا، أرخص دولة في العالم، حيث احتلت المرتبة الأخيرة في القائمة (133).

وجاءت دمشق في المرتبة 132، كثاني أرخص دولة في العالم، ومن بعدها مباشرة في المرتبة 131، مدينة طشقند (أوزبكستان)، وفي المرتبة 130 مدينة ألماتي (كازاخستان)، وفي المرتبة 129 مدينة بنغالور (الهند).



تأثير ضعف العملات

وقالت الوحدة الاستقصائية إن "العملات المحلية الضعيفة دفعت جميع المدن الأسترالية الخمس ومدينتين في نيوزيلندا اللتين شملتهما الدراسة، إلى التراجع في الترتيب"، وهو ما يبرر غياب سيدني بعدما احتلت المركز العاشر في تقرير العام الماضي.

خارج المراكز العشرة الأولى ، قالت الوحدة إن تكاليف المعيشة في المدن الصينية لا تزال مستقرة نسبياً، في حين أن الوجهات في جنوب شرق آسيا كانت في صعود.



أحد العوامل وراء ظهور آسيا القوي في الجزء العلوي من الجدول هو أن بعض المدن الآسيوية هي من بين أغلى المواقع في العالم لشراء البقالة.

ولكن بينما تظل أجزاء من آسيا أغلى الأماكن على وجه الأرض، فإن القارة تظهر أيضًا في أسفل القائمة. "في آسيا ، يتم تقديم أفضل قيمة مقابل النقود من قبل مدن جنوب آسيا، ولا سيما تلك الموجودة في الهند وباكستان"، قالت الوحدة.

وأضافت: "وبانغالور وتشيناي ونيودلهي وكراتشي تعد من بين أقل 10 مواقع في غلاء المعيشة بالعالم".

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