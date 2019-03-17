ما الذي يميز أكبر طائرة نفاثة في العالم؟!

أكبر طائرة نفاثة في العالم

في 13 مارس/آذار، تم تقديم أول طائرة بيونغ 777x لموظفي الشركة، وذلك داخل منشأة التصنيع الرئيسية في مدينة إيفرت بواشنطن.

وتشمل عائلة 777x كلاً من 777-8 و777-9، إذ تستوعب الأخيرة، وهي الأكبر حجماً، ما بين 400 و425 راكباً، مع مدى طيران يتجاوز 7.600 ميل بحري، أي 14 ألف كيلومتراً، بحسب موقع سي إن إن.

ورغم أن طائرة 777-8 هي أصغر حجماً، إلا أنها لن تكون أقل إثارة. إذ تتسع ما بين 350 و375 راكب، كما ستكون قادرة على التحليق عالياً لما يزيد عن 17 ساعة.

ويُشار إلى أن 8 شركات طيران قد قدمت 358 طلباً على طائرات 777x. وسيحظى طيران الإمارات، الذي يأخذ من مدينة دبي مقراً له، على أول طائرة 777-9 العام المقبل، وستتبعها طائرة 777-8 بعد عامين.

ورغم أن قُطر الطائرة الخارجي هو في الواقع نفس قطر الطائرة 777، التي تبلغ من العمر 25 عاماً، إلا أن بوينغ قد أعادت تحديث تصميمها الداخلي.

وفي حديث محلل السفر من مجموعة أبحاث الغلاف الجوي، هنري هارتفيلدت قال إن: “التصميم الجديد لجدار المقصورة سيسمح بوجود مقاعد أكثر اتساعاً، خاصة في الدرجة الاقتصادية، وهو أمر رائع إذا قررت شركات الطيران الاستفادة منه”.

ويتوقع هارتفيلدت أن شركات الطيران ستبقي المقاعد الاقتصادية ذاتها التي كانت موجودة على متن طائرة 777، وذلك لعدم إنفاق المزيد من التكاليف.

واستثمرت شركة بوينغ أكثر من مليار دولار لبناء جناح 777X من ألياف الكربون. وإذا كنت تتساءل عن حجمه، فيمتد على مسافة تزيد عن 235 قدماً.

وبالطبع، حرصت الشركة أيضاً على حل أي مشاكل قد تواجه الأجنحة الكبيرة، وذلك من خلال جعل جناحيها الواسعين قابلين للطي.

وبفضل الأجنحة الكبيرة والمحركات الجديدة والأنظمة الداخلية المتطورة، قد تستحق طائرة 777X اسماً جديداً. وها بدأ العد التنازلي، حتى تستطيع أخيراً رؤية هذه الطائرة تحلق في السماء بحلول عام 2020.

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