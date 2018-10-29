أردوغان يفتتح أكبر مطار في العالم في ذكرى الجمهورية التركية

تركيا

وصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الإثنين افتتاح مطار إسطنبول الثالث الذي يصادف ذكرى تأسيس الجمهورية التركية، بالحدث التاريخي. حيث سيكون المطار الأكبر بالعالم بعد استكمال جميع مراحله.

ويقع المطار بالطرف الأوروبي للمدينة، ومن المقرر افتتاحه في وقت لاحق اليوم وسط مراسم احتفالية ضخمة، وبمشاركة زعماء العديد من الدول والحكومات.

ويتزامن افتتاح المرحلة الأولى من المطار مع الذكرى السنوية لتأسيس الجمهورية التركية التي تصادف 29 أكتوبر/تشرين الأول.



وقال نائب الرئيس التركي، فؤاد أوقطاي في تغريدة له عبر صفحته في تويتر إننا "نهدي مطار إسطنبول الجديد الذي سيفتتح اليوم، لجمهوريتنا في ذكرى تأسيسها الـ 95"، مضيفا "مبارك لإسطنبول وتركيا والعالم بأسره، المطار سيغدو من أهم مراكز النقل الجوي".

وتحتفل تركيا، اليوم الإثنين، بالذكرى الـ95 لتأسيس الجمهورية، في 29 أكتوبر/ تشرين الأول 1923، حيث تقام فعاليات مختلفة بهذه المناسبة في كافة أنحاء البلاد.





مطار إسطنبول الجديد (فرانس برس)



وبلغت استثمارات المرحلة الأولى من المطار ستة مليارات يورو، ومن المنتظر أن تقدم خدمات لـ90 مليون مسافر سنويًا، حيث سيتم افتتاح المطار على أربع مراحل، على أن تكتمل كافة المراحل عام 2023.

ويجري تشييد المطار على مساحة 76.5 مليون متر مربع، وتم إنشاء عشرات المنشآت الصناعية في موقع البناء، وتضم داخلها قرابة ثلاثة آلاف آلة ثقيلة.



ومن المنتظر أن يضم المطار ستة مدرجات مستقلة، وقدرة استيعابية تتسع لـ500 طائرة في آن واحد، كما سيضم مرأبًا مفتوحًا وآخر مغلقًا للسيارات، بسعة 70 ألف سيارة، إضافة إلى 200 مليون مسافر سنويًا، لينال بهذا لقب أكبر مطار حول العالم.

في منتصف عام 2014، اكتمل إعداد خطة العمل الرئيسية للمطار، الذي يقوم أسلوبه المعماري على المخزون الثقافي لمدينة إسطنبول العريقة.



وتضم فرق التصميم في المطار أكثر من 250 معماريًا تركيًا وأجنبيًا مختصين في مجالات مختلفة، إضافة إلى ما يزيد عن 500 مهندس.



وعقب دخوله الخدمة، يُتوقع أن تدفع الشركة المشغلة للمطار إلى الدولة التركية 1.1 مليار يورو سنويًا، لمدة 25 عاما.

من المتوقع إقلاع خمس رحلات وهبوط مثلها في اليوم الأول من افتتاح المرحلة الأولى من المطار، وأعلنت الخطوط الجوية التركية أن وجهة الرحلات الداخلية، في 31 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، ستكون إلى ولايات: أنقرة وإزمير وأنطاليا.





فيما ستكون وجهة الرحلات الدولية نحو جمهورية قبرص الشمالية التركية، في 1 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، وإلى أذربيجان، في الثامن من الشهر نفسه.

وتعتزم سلطات المطار، إتمام أعمال النقل من مطار أتاتورك الدولي في إسطنبول إلى المطار الجديد، بحلول نهاية العام الجاري، لتتمكن بعدها ألفا طائرة من الإقلاع والهبوط يوميًا.

وستتجه طائرات 250 شركة نقل جوي من مطار إسطنبول الثالث (الجديد) نحو أكثر من 350 وجهة في أرجاء العالم.





وتبلغ مساحة المبنى الرئيسي للمطار مليونا و300 ألف متر مربع، وهو بذلك الأكبر في العالم، واستوحى مصممو سقف المبنى تصميمهم من المعماري العثماني الشهير سنان آغا (1489: 1588).





مطار إسطنبول الجديد (الأناضول)



من المتوقع أن تبلغ حصة المطار 4.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي التركي، بحلول 2025، وسيرتبط المطار بمركز مدينة إسطنبول بواسطة شبكة حديثة ومتطورة من مترو الأنفاق يتواصل العمل حاليًا على إنشائها.





وحاليًا، تضم إسطنبول مطارين، هما: مطار "أتاتورك" في الشطر الأوروبي من المدينة، و"صبيحة غوكجن" في الشطر الآسيوي.

وتسعى تركيا إلى الانضمام لقائمة أكبر 10 اقتصادات بالعالم، بحلول 2023، وهو عام المئوية الأولى لتأسيس الجمهورية التركية، على يد مصطفى كمال أتاتورك (1881: 1938).

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