أرنولد شوارزنيجر يجسد الإله "زيوس" اليوناني في إعلان BMW الجديد

أصدرت شركة BMW للسيارات فيديو ترويجي للإعلان عن سيارتها الجديدة Concept XM SUV المقرر أن تصدر عام 2025.

أرنولد شوارزنيجر: إله زيوس في الإعلان الجديد

قررت شركة صناعة السيارات الألمانية أن تصدرالإعلان بشكل رسمي في الحدث الرياضي الأشهر والأكثر شعبية وهو الـ سوبر بول Super Bowl ليشاهد الإعلان الذي مدته 30 ثانية تقريبًا أكبر عدد من الاشخاص.

وكشف البرومو عن مشاركة النجم العالمي أرنولد شوارزنيجر مجسدًا دور الإله اليوناني "زيوس"، حيث يظهر بلحية وشعر ابيض كثيف. كما ستشارك النجمة العالمية سلمى حايك بدور هيرا إلهة الزواج بحسب الأساطير الإغريقية وزوجة زيوس.

ويشار إلى أن هذه ليست المشاركة الأولى للنجم العالمي شوارزنيجر في إعلان سيارات حيث شارك في عام 2018 لإعلان خاص بشركة مرسيدس الذي أقيم في معرض ديترويت للسيارات، للكشف عن فئة G في سيارات الدفع الرباعي.

وسيشهد الحفل الرياضي الـ سوبر بول Super Bowl إعلانات أخرى، حيث ستطلق شركة كيا إعلان تجاري سيارة EV6، كما من المتوقع أن تكشف شركة جنرال موتورزعن أحد سياراتها الجديدة.

مواصفات Concept XM SUV من BMW