نيويورك تايمز تشتري لعبة ووردل Wordle الأكثر شعبية مؤخرًا

تمكنت لعبة ووردل Wordle من تصدر اهتمامات رواد السوشال ميديا وعدد كبير حول العالم بمختلف الجنسيات، وتمكنت هذه اللعبة من تحقيق شعبية جارفة، حيث أصبح من اللافت أن تشاهد الكثير يتحدثون عنها في مواقع التواصل الاجتماعي بشكل يومي.

نيويورك تايمز تشتري لعبة ووردل Wordle

بعد الشعبية الكبيرة التي حققتها اللعبة قررت صحيفة نيويورك تايمز الشهيرة شراء اللعبة، وكشفت الشركة في بيان لها حول شراء هذه اللعبة ان الصحيفة أصبحت تركز على أن يرغب كل شخص يتحدث الانجليزي في الاشتراك بالصحيفة ليصبح امر أساسي من أجل فهم العالم والتفاعل معه.

وأضافت الشركة في بيانها: "ألعاب الشركة هي جزء مهم من هذه الاستراتيجية، حيث تمكنا من تحقيق نحو 980 ألف اشتراك في الألعاب في الربع الثالث من العام الماضي."

وبحسب التقارير تبلغ القيمة السوقية لشركة نيويورك تايمز ما يقارب الـ 6.72 مليار دولار، وسجل سعر السهم الواحد 40.03 دولار، وذلك بحسب بورصة نيويورك.

ما هي لعبة الألغاز Wordle؟



أسس اللعبة مهندس البرمجيات جوش واردل في شهر أكتوبر من عام 2021، وجوش بحسب ما يعرف نفسه عبر موقع لينكد إن هو فنان ومدير منتج ومهندس برمجيات في Reddit وتمنح اللعبة اللاعبين 6 محاولات من أجل تخمين كلمة تتكون من 5 أحرف بشكل يومي.

واللعبة التي تقدم لغز واحد بشكل يومي يتم لعبها عبر موقع Wordle وما أن يتوصل المتسابق إلى الكلمة الصحيحة لن يحصل على كلمة جديدة إلا في اليوم التالي، ولا يوجد تطبيق من اجل لعب اللعبة، ويمكن لعبها على الهاتف الذكي أو سطح المكتب.

ويقوم اللاعب بتخمين الأحرف من أجل معرفة الكلمة، وما أن يتم تخمين حرف صحيح يتحول لون المربع إلى الأخضر، أما اذا خمنت حرف صحيح لكن في مكان خطًا من الكلمة فيصبح المربع بالاصفر، انا اذا خمنت حرف غير موجود في الكلمة فيتحول المربح إلا الرمادي.

وبحسب صحيفة نيويورك تايمز فإن اللعبة كانت تقتصر على 90 شخصًا فقد في بداية شهر نوفمبر، لتصبح الآن وبوقت قياسي جدًا تجذب ملايين الأشخاص حول العالم.