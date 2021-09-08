أعلنت وزارة الكهرباء العراقية أمس الثلاثاء عن اعتمادها خطة خمسية لزيادة الإنتاج إلى أكثر من أربعين ألف ميغاواط، وذلك عن طريق بناء محطات جديدة مع مراعاة بعض العوامل التي قد تقف حائلاً أمام تنفيذها على النحو الذي تريده بغداد .

أزمة الكهرباء في العراق تنفجر من جديد

وجاءت هذه الخطة بعد مواجهة العراق من جديد أزمة في الطاقة الكهربائية في محافظات وسط وجنوبي البلاد، وذلك بسبب تقليل إيران توريد الغاز إلى العراق الذي يستخدم بتشغيل محطات الكهرباء.

حيث خفضت إيران الثلاثاء الماضي وبشكل مفاجىء الغاز لمحطات الإنتاج في المناطق الوسطى والجنوبية بالعراق، من 49 مليون متر مكعب يومياً إلى 8 ملايين متر مكعب فقط، أي أن الخسارة الفعلية للمحطات وصلت إلى 5500 ميغاواط.

وأوضحت وزارة الكهرباء العراقية أنها تجهل سبب الانخفاض في توريد الغاز من إيران، وبعثت للجانب الإيراني للاستيضاح، وترى وزارة الكهرباء العراقية أن الخفض جاء في وقت حرج وذلك بسبب ارتفاع درجة الحرارة وأيضًا بسبب ما يواجهه العراق من جائحة كورونا .

