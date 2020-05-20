أستون مارتن تكشف النقاب عن موديل خاص من أيقونتها دي.بي.إكس

وكانت الشركة البريطانية العريقة قد أطلقت سيارتها الرياضية دي.بي.اكس، المرتبطة في الأذهان بشخصية جيمس بوند، في العام الماضي.

وتجسد السيارة، وهي أول ما صنعته الشركة من السيارات الرياضية متعددة الاستعمال، نوعا جديدا كليا من سيارات أستون مارتن.

وقد صُممت بلمسة من الجمال والفخامة ومتعة القيادة، وهي جاهزة للذهاب إلى أي مكان، حيث إن جوهر تصميمها يقوم على روح المغامرة.

وتطل النسخة الجديدة من طراز دي.بي.اكس باي كيو، الذي وضعت أستون مارتن عليه كل رهاناتها حتى ينجح، بلون الطلاء الخارجي الخاص؛ رمادي ساتان إكسينون.

وتقف السيارة على جنوط مصنوعة من معدن خفيف قياس 22 بوصة مع تصميم أنيق للبرامق والعديد من حليات الكربون المطلية بلون أسود فائق اللمعان يكتمل بها المظهر الخارجي الداكن.

وينتقل هذا المظهر الداكن أيضا إلى المقصورة الداخلية؛ حيث تنتشر أسطح الكربون الشفاف على الكونسول الأوسط والأبواب.

كما حظيت أرضية حيز الأمتعة باهتمام خاص؛ حيث أُعيد تصميمها من ألياف الكربون. ومن أجل حماية المساحة السطحية بعض الشيء فقد تم تركيب مصدات.

وعلى الناحية التقنية تبقى السيارة بنفس القوة البالغة 550 حصانا، والتي تستمدها من محرك تربو مزدوج في8. ولم تذكر الشركة البريطانية سعر سيارتها الخاصة حتى الآن.

وتتميز السيارة الجديدة بأحدث التقنيات للحفاظ على سلامة السائق والركاب، وهي مريحة وفاخرة ومثيرة للإعجاب وسوف تثير الإعجاب بالفعل منذ اللحظة التي يجلس فيها السائق خلف عجلة القيادة.