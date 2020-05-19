نيسان تزيل الغطاء رسمياً عن كيكس e-POWER الجديدة

ازالت نيسان الغطاء رسمياً عن سيارتها الكروس اوفر الصغيرة الكهربائية كيكس e-POWER.

من الخارج نرى هوية تصميم نيسان الجديدة، والتي حصلت على شبك اكبر على شكل حرف V، واضاءات LED امامية بتصميم نحيل، واضاءات خلفية LED، وجنوط مقاس 17 انش.

المقصورة الداخلية تأتي المقاعد بلونين جملي واللون الاسود, وشاشة للعدادات قياسها 7 انش، وشاشة وسطية قياس 8 انش تعمل بنظام نيسان connect وتدعم ابل كار بلاي واندرويد اوتو، و 6 وسائد هوائية، وحزمة نيسان للسلامة التي تشمل التنبيه بالنقطة العمياء، وتنبيه الخروج من المسار، والتحذير من الاصطدام الامامي والخلفي، و 4 كاميرات توفر رؤية 360 درجة.

على صعيد الاداء، تعمل كيكس e-POWER على محركين، الأول محرك 3 سلندر سعة 1.2 لتر يولد قوة 79 حصان وعزم دوران 103 نيوتن متر، والمحرك الثاني كهربائي يولد قوة 129 حصان وعزم 260 نيوتن متر. تعتمد السيارة في الانطلاق على المحرك الكهربائي فقط، وبدلاً من عملية إعادة الشحن المعتادة من خلال التوصيل، تستعيد حزمة البطاريات الطاقة من خلال محرك الوقود ومهمته الوحيدة شحن البطاريات لعمل المحرك الكهربائي.