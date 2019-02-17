أسعار الدواجن ترتفع بنسبة 20% في مصر

ارتفعت أسعار الدجاج في مصر، خلال الأيام القليلة الماضية بنسبة 20 في المائة، إذ وصل سعر الكيلو في المزارع إلى 30 جنيهًا، مقارنة بأسعار أول الشهر الحالي التي وصلت إلى 24 جنيهًا.

وأعلنت بورصة الدواجن الرئيسية عن أسعارها اليوم السبت، مسجلة 28 جنيهًا لكيلو الدجاج في المزارع (يضاف إليها بين 3 إلى 5 جنيهات عند وصولها للمستهلك).

ويقول المهندس منير السقا، خبير ببورصة الدواجن، لـ"العربي الجديد"، إن زيادة الأسعار ترجع إلى ارتفاع نسبة "النفوق" هذه الأيام بنسبة تراوح بين 40 في المائة إلى 50 في المائة بسبب انتشار عدد من الأمراض الفيروسية، وبرودة الجوّ، مع تناقص وسائل التدفئة، وخاصة في المزارع المفتوحة.

ويتوقع السقا انخفاض السعر خلال الأيام القليلة المقبلة، ووصول سعر الكيلو ما بين 27-28 جنيهًا في المزارع، بسبب ضعف القوى الشرائية نتيجة ارتفاع الأسعار، وهو ما رفع حجم المعروض، إضافة إلى أنه من المنتظر تحسن الأحوال الجوية، ما يخفض نسبة النفوق.

ويضيف: "تاجر الجملة هو المستفيد الوحيد في كل الأحوال، إذ إن الأسعار الحالية تكاد تغطي تكاليف الإنتاج بالنسبة للمربي، أما بالنسبة لتاجر الجملة فيصل ربحه في الكيلو إلى نحو جنيهين، وكذا تاجر التجزئة".

ويرى أحد تجار الجملة أن حصوله على جنيهين في الكيلو ليس بالمبالغ فيه، من منطلق أن هناك مصاريف نقل يؤثر بها ارتفاع أسعار الوقود بالإضافة لأجرة عامل، على حد قوله.

ويؤكد أحد مستشاري تربية الدواجن لـ "العربي الجديد" أن تربية الدواجن في ظل الأوضاع الحالية مهنة خاسرة، حتى لو تخطى سعر الكيلو 30 جنيهًا، معددًا بعض الأسباب ومنها، ارتفاع نسبة النفوق نتيجة انتشار الأمراض الفيروسية، في ظل عدم وجود تحصينات فعالة، وأيضًا بسبب ارتفاع أسعار الأدوية...

وطبقًا لبيانات الاتحاد العام لمنتجي الدواجن في مصر، فإن حجم استثمارات صناعة الدواجن يقدر بـ 65 مليار جنيه، ويعمل بها 2.5 مليون عامل، ويصل عدد المزارع إلى 40 ألف مزرعة، تنتج 1.25 مليار كتكوت بعمر يوم واحد سنويًا، ومليار دجاجة، و8 مليارات بيضة مائدة وتكفي هذه المدخلات 95% من الاستهلاك المحلي.

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