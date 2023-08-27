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أسعار الذهب اليوم في الأردن الأحد 27 أغسطس 2023

تاريخ النشر: 27 آب / أغسطس 2023 - 05:40
أسعار الذهب اليوم في الأردن
أسعار الذهب اليوم في الأردن

شهدت أسعار الذهب اليوم في الأردن، الأحد 27 أغسطس انخفاضاً طفيفاً مع بداية التعاملات الصباحية، بحسب التسعيرة الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

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يأتي ذلك في ظل تراجع سعر المعدن الأصفر في البورصة العالمية، حيث سجلت العقود الآجلة عند سعر 1,915.55 دولار للأوقية، وفي هذا المقال سنتعرف على متوسط أسعار الذهب اليوم في الأردن لجميع الأعيرة (24,21,18,14)، هذا بالإضافة إلى بيان سعر أوقية الذهب والكيلو.

أسعار الذهب اليوم في الأردن عيار 24

سجل سعر الذهب اليوم في الأردن جرام عيار 24 عند 43.61 دينار أردني، بما يُعادل 61.59 دولار.

سعر الذهب عيار 22 اليوم في الأردن

جاء سعر جرام الذهب من عيار 22 اليوم عند 39.97 دينار أردني، ما يُعادل 56.45 دولار.

سعر بيع غرام الذهب من عيار 21 بالاردن اليوم

سجل سعر الذهب اليوم في الأردن عيار 21 (الأكثر طلباً من قبل الأردنيين) عند 38.15 دينار، بما يُعادل 53.89 دولار.

سعر الذهب عيار 18 اليوم الأحد في الأردن

سجل سعر الذهب اليوم في الأردن عيار 18 عند 32.70 دينار أردني، بما يُعادل 46.19 دولار.

سعر الذهب عيار 14 اليوم في الأردن

جاء سعر جرام الذهب من عيار 14 اليوم الأحد عند 25.44 دينار أردني، ما يُعادل 35.93 دولار.

 

سعر أوقية الذهب اليوم الأحد في الأردن

سجل سعر أونصة الذهب اليوم الأحد 27 أغسطس في الأردن عند 1,356.28 دينار أردني، بما يُعادل 1,915.55 دولار.

 

سعر كيلو الذهب اليوم الأحد في الأردن

جاء سعر كيلو الذهب في الاردن اليوم الأحد 27 أغسطس عند 43,605.38 دينار أردني، ما يُعادل 61,586.32 دولار.

 

سعر جنيه الذهب في الأردن

سجل سعر جنيه الذهب اليوم في الأردن الأحد عند 305.24 دينار أردني، ما يُعادل 431.12 دولار.

 

ونُشير إلى أنّ هناك ما يُقارب من 850 تاجراً وصانع ذهب في عموم مناطق المملكة الأردنية.

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