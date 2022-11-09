شهدت أسعار الذهب اليوم في الأردن الأربعاء 9 نوفمبر 2022، ارتفاعاً ملحوظاً في سعر جرام الذهب بأسواق الصاغة الأردنية، خلال التعاملات الفورية مقارنةً بسعر أمس الثلاثاء.

أسعار الذهب اليوم في الأردن

نستعرض خلال السطور التالية أسعار الذهب في الأردن اليوم الأربعاء 9 نوفمبر 2022، بكافة العيارات (24, 22, 18, 14) هذا بجانب بيان سعر الأوقية والكيلو لخام الذهب، وهي على النحو الآتي:

جاء سعر جرام الذهب عيار 24 في الأردن: 38.97 دينار أردني، ما يُعادل 54.96 دولار.

جاء سعر جرام الذهب عيار 22 في الأردن: 35.73 دينار أردني، ما يُعادل 50.38 دولار.

سعر جرام الذهب عيار 21 في الأردن: 34.10 دينار أردني، ما يُعادل 48.09 دولار.

وجاء سعر جرام الذهب عيار 18 في الأردن: 29.23 دينار أردني، ما يُعادل 41.22 دولار.

سعر أونصة الذهب اليوم الأربعاء في الأردن

سجل سعر أونصة الذهب اليوم الأربعاء 9 نوفمبر في الأردن عند 1212.05 دينار أردني، بما يُعادل 1709.40 دولار.

سعر كيلو الذهب اليوم الأربعاء في الأردن

سجل سعر كيلو الذهب في الاردن اليوم الأربعاء 9 نوفمبر عند 39061 دينار أردني، ما يُعادل 55093 دولار.