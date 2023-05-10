أسعار الذهب اليوم في الإمارات الأربعاء 10 مايو 2023.. عيار 21 بـ 209.74 درهم

شهدت أسعار الذهب اليوم في الإمارات، الأربعاء 10 مايو 2023، ارتفاع طفيف في مستهل تعاملات اليوم تناسباً مع تباين مؤشر سعر الذهب في البورصة العالمية، حيث سجلت العقود الفورية عند مستوى 2,030.40 دولار للأوقية.

وفي هذا المقال سنتعرف على متوسط سعر الذهب اليوم في الامارات لجميع الأعيرة (24,21,18,14)، هذا بجانب بيان أسعار الأوقية والكيلو.

أسعار الذهب اليوم في الإمارات عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 في الإمارات اليوم عند 239.71 درهماً إمارتياً، بما يُعادل 65.28 دولار.

سعر الذهب عيار 22 اليوم الأربعاء في الإمارات

سجل سعر الذهب عيار 22 في الإمارات اليوم عند 219.73 درهماً إمارتياً، بما يُعادل 59.84 دولار.

اسعار الذهب اليوم في الإمارات عيار 21

سجل سعر غرام الذهب عيار 21 في الإمارات اليوم الأربعاء 10 مايو عند 209.74 درهماً إماراتياً، بما يُعادل 57.12 دولار.

سعر الذهب عيار 18 اليوم في الإمارات

سجل سعر الذهب اليوم في الامارات عيار 18 عند 179.78 درهماً إمارتياً، بما يُعادل 48.96 دولار.

سعر الذهب عيار 14 اليوم في الإمارات

جاء سعر الذهب عيار 14 اليوم في الإمارات عند 139.83 درهماً إمارتياً، بما يُعادل 38.08 دولار.

سعر أوقية الذهب اليوم الأربعاء في الإمارات

سجل سعر أونصة الذهب في الإمارات اليوم الأربعاء 10 مايو عند 7,455.76 درهماً إمارتياً، بما يُعادل 2,030.40 دولار.

سعر كيلو الذهب اليوم في الإمارات

سجل سعر كيلو الذهب في أسواق الإمارات اليوم الأربعاء 10 مايو: 239,708.07 درهماً إماراتياً، بما يُعادل 65,278.83 دولار.

سعر جنيه الذهب اليوم في الإمارات

وسجل سعر جنيه الذهب اليوم في الإمارات عند 1,677.96 درهماً إمارتياً، بما يُعادل 456.96 دولار.