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أسعار الذهب اليوم في الإمارات تتخطى 1,800 دولار، وعيار 24 يصل 218.25 درهم

منشور 24 آب / أغسطس 2021 - 09:50
أسعار الذهب اليوم في الإمارات تتخطى 1,800 دولار، وعيار 24 يصل 218.25 درهم
وتتجه الآن أنظار المحللين والمستثمرين إلى خطاب رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول المنتظر لتحديد التوجيهات الجديدة للبنك المركزي الأمريكي.
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وارتفع سعر الذهب الفوري في دبي بنسبة 0.15 بالمئة إلى 1,802 دولارًا للأوقية.

سجلت أسعار الذهب في الإمارات اليوم ارتفاعات جديدة حيث وصل سعة الأونصة 1,800 دولار مدفوعة بتوقعات تفيد بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد يلجأ لتأخير خفض تحفيزاته وسط تزايد إصابات كورونا المتحورة دلتا الجديدة.

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سعر الذهب في دبي، الإمارات

وارتفع سعر الذهب الفوري في دبي بنسبة 0.15 بالمئة إلى 1,802 دولارًا للأوقية.

أما الذهب من عيار 24 ارتفع إلى حوالي 218.25 درهم مقابل 216.50 درهم البارحة.

جرام الذهب عيار 21 اليوم يتداول اليوم بسعر 195.75 درهم مقابل 194.25 درهم أمس الإثنين.

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وتتجه الآن أنظار المحللين والمستثمرين إلى خطاب رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول المنتظر  لتحديد التوجيهات الجديدة للبنك المركزي الأمريكي.

 

كلمات دالة:أسعار الذهبارتفاع أسعار الذهب

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