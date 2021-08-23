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أسعار الذهب اليوم في الإمارات ترتفع بسبب تراجع الدولار!

منشور 23 آب / أغسطس 2021 - 10:36
أسعار الذهب اليوم في الإمارات ترتفع بسبب تراجع الدولار!
وارتفع سعر الذهب الفوري في دبي بنسبة 0.49 بالمئة إلى 1787.18 دولارًا للأوقية.
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سجل جرام الذهب عيار 18 نحو 166.5 درهمًا للجرام مقابل 165.750 درهم يوم البارحة.

ارتفعت أسعار الذهب في الإمارات اليوم 23 أغسطس 2021 وذلك بسبب تراجع الدولار الأمريكي مدفوعًا بارتفاع معنويات السوق وانتعاش الأسهم.

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سعر الذهب في دبي

وارتفع سعر الذهب الفوري في دبي بنسبة 0.49 بالمئة إلى 1787.18 دولارًا للأوقية.

أما الذهب من عيار 24 ارتفع إلى حوالي 216.50 درهم مقابل 215.75 درهم البارحة.

جرام الذهب عيار 21 اليوم يتداول اليوم بسعر 194.25 درهم مقابل 193.250 درهم أمس الأحد.

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سجل جرام الذهب عيار 18 نحو 166.5 درهمًا للجرام مقابل 165.750 درهم يوم البارحة.

ويعزي المحللون هذا الارتفاع إلى نزول مؤشر الدولار 0.2 في المائة عن أعلى مستوى له في 9 أشهر مما رفع جاذبية الذهب الملاذ الآمن وسط خطر كورونا دلتا وانتعاش سوق الأسهم العالمي.

كلمات دالة:أسعار الذهبارتفاع الذهب

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