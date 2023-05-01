أسعار الذهب اليوم في الاردن الاثنين 1 مايو 2023

سجلت أسعار الذهب اليوم في الاردن، الاثنين 1 مايو انخفاضاً ملحوظاً في مستهل تعاملات اليوم، بحسب التسعيرة الثانية الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

جاء ذلك الانخفاض تناسباً مع هبوط سعر المعدن الأصفر في البورصة العالمية، حيث سجلت العقود الآجلة عند سعر 1,980.05 دولار للأوقية، ومن خلال هذا المقال سنتعرف على متوسط سعر الذهب اليوم في الاردن لجميع الأعيرة (24,21,18,14)، هذا بجانب بيان سعر أوقية الذهب والكيلو.

أسعار الذهب اليوم في الاردن عيار 24

جاء سعر جرام الذهب من عيار 24 اليوم عند 45.16 دينار أردني، بما يُعادل 63.66 دولار.

سعر الذهب عيار 22 اليوم في الأردن

جاء سعر جرام الذهب من عيار 22 اليوم عند 41.40 دينار أردني، ما يُعادل 58.36 دولار.

أسعار الذهب اليوم في الأردن عيار 21

سجل سعر الذهب اليوم في الأردن عيار 21 (الأكثر طلباً من قبل الأردنيين) عند 39.51 دينار، بما يُعادل 55.70 دولار.

سعر الذهب عيار 18 اليوم الاثنين في الأردن

سجل سعر الذهب اليوم في الأردن عيار 18 عند 33.00 دينار أردني، بما يُعادل 47.75 دولار.

سعر الذهب عيار 14 اليوم في الأردن

سجل سعر جرام الذهب من عيار 14 اليوم الاثنين عند 26.34 دينار أردني، ما يُعادل 37.14 دولار.

اسعار أوقية الذهب اليوم الاثنين في الأردن

سجل سعر أونصة الذهب اليوم الاثنين 1 مايو في الأردن عند 1,404.58 دينار أردني، بما يُعادل 1,980.05 دولار.

سعر كيلو الذهب اليوم الاثنين في الأردن

جاء سعر كيلو الذهب في الاردن اليوم الاثنين 1 مايو عند 45,158.26 دينار أردني، ما يُعادل 63,660.04 دولار.

سعر ليرة الذهب في الأردن

سجل سعر ليرة الذهب اليوم في الأردن الاثنين عند 316.11 دينار أردني، ما يُعادل 445.6 دولار.