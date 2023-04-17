أسعار الذهب اليوم في الاردن الاثنين 17 أبريل 2023

سجل سعر الذهب اليوم في الاردن، الاثنين 17 أبريل ارتفاعاً طفيفاً في مستهل تعاملات اليوم تناسباً مع ارتفاع سعر المعدن الأصفر في البورصة العالمية، حيث سجلت العقود الآجلة عند سعر 2,012.01 دولار للأوقية.

ومن خلال هذا المقال سنتعرف على متوسط أسعار الذهب اليوم في الاردن لجميع الأعيرة (24,21,18,14)، هذا بجانب بيان سعر أوقية الذهب والكيلو.

أسعار الذهب اليوم في الاردن عيار 24

جاء سعر غرام الذهب من عيار 24 اليوم عند 45.87 دينار أردني، بما يُعادل 64.69 دولار.

سعر الذهب عيار 22 اليوم في الأردن

جاء سعر غرام الذهب من عيار 22 اليوم عند 42.05 دينار أردني، ما يُعادل 59.30 دولار.

سعر الذهب اليوم في الأردن عيار 21

سجل سعر الذهب اليوم في الأردن عيار 21 (الأكثر طلباً من قبل الأردنيين)، الاثنين عند 40.14 دينار، بما يُعادل 56.60 دولار.

سعر الذهب عيار 18 اليوم الاثنين في الأردن

سجل سعر الذهب اليوم في الأردن عيار 18 عند 34.40 دينار أردني، بما يُعادل 48.52 دولار.

سعر الذهب عيار 14 اليوم في الأردن

سجل سعر غرام الذهب من عيار 14 اليوم الاثنين عند 26.76 دينار أردني، ما يُعادل 37.73 دولار.

اسعار أوقية الذهب اليوم الاثنين في الأردن

جاء سعر أونصة الذهب اليوم الاثنين 17 أبريل في الأردن عند 1,426.71 دينار أردني، بما يُعادل 2,012.01 دولار.

سعر كيلو الذهب اليوم الاثنين في الأردن

جاء سعر كيلو الذهب في الاردن اليوم الاثنين 17 أبريل عند 45,869.76 دينار أردني، ما يُعادل 64,687.58 دولار.

سعر جنيه الذهب في الاردن اليوم

سجل سعر جنيه الذهب اليوم الاثنين في الأردن عند 321.09 دينار أردني، ما يُعادل 452.8 دولار.

ونُشير إلى أنّ هناك ما يُقارب من 850 تاجراً وصانع ذهب في عموم مناطق المملكة الأردنية.