أسعار الذهب اليوم في الاردن الاثنين 20 مارس 2023

سجلت أسعار الذهب اليوم في الاردن، الاثنين 20 مارس استقرار مؤقت مع بداية تعاملات اليوم الصباحية، تناسباً مع سعر المعدن الأصفر في البورصة العالمية، حيث سجلت العقود الآجلة عند سعر 1,988.04 دولار للأوقية.

وفي هذا المقال سنتعرف على متوسط سعر الذهب اليوم في الاردن لجميع الأعيرة (24,21,18,14)، هذا بجانب بيان سعر أوقية الذهب والكيلو.

أسعار الذهب اليوم في الاردن عيار 24

جاء سعر غرام الذهب من عيار 24 اليوم عند 45.34 دينار أردني، بما يُعادل 63.92 دولار.

سعر الذهب عيار 22 اليوم في الأردن

جاء سعر غرام الذهب من عيار 22 اليوم عند 41.57 دينار أردني، ما يُعادل 58.59 دولار.

اسعار الذهب اليوم في الاردن الاثنين عيار 21

سجل سعر الذهب عيار 21 (الأكثر طلباً من قبل الأردنيين) اليوم الاثنين عند 39.68 دينار، بما يُعادل 55.93 دولار.

سعر الذهب عيار 18 اليوم الاثنين في الأردن

سجل سعر الذهب اليوم في الأردن عيار 18 عند 34.01 دينار أردني، بما يُعادل 47.94 دولار.

سعر الذهب عيار 14 اليوم في الأردن

جاء سعر غرام الذهب من عيار 14 اليوم الاثنين عند 26.45 دينار أردني، ما يُعادل 37.28 دولار.

اسعار أوقية الذهب اليوم الاثنين في الأردن

جاء سعر أونصة الذهب اليوم الاثنين 20 مارس في الأردن عند 1,410.38 دينار أردني، بما يُعادل 1,988.04 دولار.

سعر كيلو الذهب اليوم الاثنين في الأردن

جاء سعر كيلو الذهب في الاردن اليوم الاثنين 20 مارس عند 45,344.74 دينار أردني، ما يُعادل 63,916.92 دولار.

سعر جنيه الذهب في الاردن اليوم

سجل سعر جنيه الذهب اليوم الاثنين في الأردن عند 317.41 دينار أردني، ما يُعادل 447.44 دولار.

ونُشير إلى أنّ هناك ما يُقارب من 850 تاجراً وصانع ذهب في عموم مناطق المملكة الأردنية.