أسعار الذهب اليوم في الاردن الجمعة 10 فبراير 2023

سجلت أسعار الذهب اليوم في الاردن الجمعة 10 فبراير انخفاض نسبي في مستهل تعاملات اليوم الصباحية، تناسباً مع تراجع سعر المعدن الأصفر في البورصة العالمية، حيث سجلت العقود الآجلة عند سعر 1,858.65 دولار للأوقية.

ومن خلال هذا المقال سنتعرف على متوسط أسعار الذهب اليوم في الاردن لجميع الأعيرة (24,21,18,14)، هذا بجانب بيان سعر أوقية الذهب والكيلو.

سعر الذهب اليوم في الاردن عيار 24

سجل سعر غرام الذهب من عيار 24 اليوم عند 42.38 دينار أردني، بما يُعادل 59.76 دولار.

سعر الذهب عيار 22 اليوم في الأردن

جاء سعر غرام الذهب من عيار 22 اليوم عند 38.85 دينار أردني، ما يُعادل 54.78 دولار.

أسعار الذهب اليوم في الاردن الجمعة عيار 21

جاء سعر الذهب عيار 21 (الأكثر طلباً من قبل الأردنيين) اليوم الجمعة عند 37.09 دينار، بما يُعادل 52.29 دولار.

سعر الذهب عيار 18 اليوم الجمعة في الأردن

سجل سعر الذهب اليوم في الأردن عيار 18 عند 31.79 دينار أردني، بما يُعادل 44.82 دولار.

سعر الذهب عيار 14 اليوم الجمعة في الأردن

جاء سعر غرام الذهب من عيار 14 اليوم الجمعة عند 24.72 دينار أردني، ما يُعادل 34.86 دولار.

اسعار أوقية الذهب اليوم الجمعة في الأردن

سجل سعر أونصة الذهب اليوم الجمعة 10 فبراير في الأردن عند 1,318.28 دينار أردني، بما يُعادل 1,858.65 دولار.

سعر كيلو الذهب اليوم الجمعة في الأردن

سجل سعر كيلو الذهب في الاردن اليوم الجمعة 10 فبراير عند 42,383.65 دينار أردني، ما يُعادل 59,756.94 دولار.

سعر جنيه الذهب في الاردن اليوم

جاء سعر جنيه الذهب اليوم الجمعة في الأردن عند 296.69 دينار أردني، ما يُعادل 418.32 دولار.

ونُشير إلى أنّ هناك ما يُقارب من 850 تاجراً وصانع ذهب في عموم مناطق المملكة الأردنية.