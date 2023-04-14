أسعار الذهب اليوم في الاردن الجمعة 14 أبريل 2023

شهد سعر الذهب اليوم في الاردن، الجمعة 14 أبريل ارتفاعاً طفيفاً في مستهل تعاملات اليوم تناسباً مع صعود سعر المعدن الأصفر في البورصة العالمية، حيث سجلت العقود الآجلة عند سعر 2,043.25 دولار للأوقية.

وفي هذا المقال سنتعرف على متوسط أسعار الذهب اليوم في الاردن لجميع الأعيرة (24,21,18,14)، هذا بالإضافة إلى بيان سعر أوقية الذهب والكيلو.

أسعار الذهب اليوم في الاردن عيار 24

سجل سعر غرام الذهب من عيار 24 اليوم عند 46.59 دينار أردني، بما يُعادل 65.69 دولار.

سعر الذهب عيار 22 اليوم في الأردن

سجل سعر غرام الذهب من عيار 22 اليوم عند 42.71 دينار أردني، ما يُعادل 60.22 دولار.

سعر الذهب اليوم في الأردن عيار 21

جاء سعر الذهب اليوم في الأردن عيار 21 (الأكثر طلباً من قبل الأردنيين)، الجمعة عند 40.77 دينار، بما يُعادل 57.48 دولار.

سعر الذهب عيار 18 اليوم الجمعة في الأردن

سجل سعر الذهب اليوم في الأردن عيار 18 عند 34.94 دينار أردني، بما يُعادل 49.27 دولار.

سعر الذهب عيار 14 اليوم في الأردن

جاء سعر غرام الذهب من عيار 14 اليوم الجمعة عند 27.18 دينار أردني، ما يُعادل 38.32 دولار.

اسعار أوقية الذهب اليوم الجمعة في الأردن

سجل سعر أونصة الذهب اليوم الجمعة 14 أبريل في الأردن عند 1,449.08 دينار أردني، بما يُعادل 2,043.25 دولار.

سعر كيلو الذهب اليوم الجمعة في الأردن

سجل سعر كيلو الذهب في الاردن اليوم الجمعة 14 أبريل عند 46,588.97 دينار أردني، ما يُعادل 65,691.96 دولار.

سعر جنيه الذهب في الاردن اليوم

جاء سعر جنيه الذهب اليوم الجمعة في الأردن عند 326.12 دينار أردني، ما يُعادل 459.84 دولار.

ونُشير إلى أنّ هناك ما يُقارب من 850 تاجراً وصانع ذهب في عموم مناطق المملكة الأردنية.