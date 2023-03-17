أسعار الذهب اليوم في الاردن الجمعة 17 مارس 2023

شهدت أسعار الذهب اليوم في الاردن، الجمعة 17 مارس ارتفاع ملحوظ مع بداية تعاملات اليوم الصباحية، تناسباً مع صعود سعر المعدن الأصفر في البورصة العالمية، حيث سجلت العقود الآجلة عند سعر 1,930.55 دولار للأوقية.

وفي هذا المقال سنتعرف على متوسط سعر الذهب اليوم في الاردن لجميع الأعيرة (24,21,18,14)، هذا بجانب بيان سعر أوقية الذهب والكيلو.

أسعار الذهب اليوم في الاردن عيار 24

سجل سعر غرام الذهب من عيار 24 اليوم عند 44.02 دينار أردني، بما يُعادل 62.07 دولار.

سعر الذهب عيار 22 اليوم في الأردن

سجل سعر غرام الذهب من عيار 22 اليوم عند 40.35 دينار أردني، ما يُعادل 56.90 دولار.

اسعار الذهب اليوم في الاردن الجمعة عيار 21

جاء سعر الذهب عيار 21 (الأكثر طلباً من قبل الأردنيين) اليوم الجمعة عند 38.52 دينار، بما يُعادل 54.31 دولار.

سعر الذهب عيار 18 اليوم الجمعة في الأردن

جاء سعر الذهب اليوم في الأردن عيار 18 عند 33.02 دينار أردني، بما يُعادل 46.55 دولار.

سعر الذهب عيار 14 اليوم في الأردن

سجل سعر غرام الذهب من عيار 14 اليوم الجمعة عند 25.68 دينار أردني، ما يُعادل 36.21 دولار.

اسعار أوقية الذهب اليوم الجمعة في الأردن

سجل سعر أونصة الذهب اليوم الجمعة 17 مارس في الأردن عند 1,369.28 دينار أردني، بما يُعادل 1,930.55 دولار.

سعر كيلو الذهب اليوم الجمعة في الأردن

سجل سعر كيلو الذهب في الاردن اليوم الجمعة 17 مارس عند 44,023.34 دينار أردني، ما يُعادل 62,068.58 دولار.

سعر جنيه الذهب في الاردن اليوم

جاء سعر جنيه الذهب اليوم الجمعة في الأردن عند 308.16 دينار أردني، ما يُعادل 434.48 دولار.

كما نُشير إلى أنّ هناك ما يُقارب من 850 تاجراً وصانع ذهب في عموم مناطق المملكة الأردنية.