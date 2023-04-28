أسعار الذهب اليوم في الاردن الجمعة 28 أبريل 2023

شهدت أسعار الذهب اليوم في الاردن، الجمعة 28 أبريل انخفاضاً طفيفاً في مستهل تعاملات اليوم، بحسب التسعيرة الثانية الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

جاء ذلك الانخفاض تناسباً مع تراجع سعر المعدن الأصفر في البورصة العالمية، حيث سجلت العقود الآجلة عند سعر 1,987.74 دولار للأوقية، ومن خلال هذا المقال سنتعرف على متوسط سعر الذهب اليوم في الاردن لجميع الأعيرة (24,21,18,14)، هذا بجانب بيان سعر أوقية الذهب والكيلو.

أسعار الذهب اليوم في الاردن عيار 24

سجل سعر جرام الذهب من عيار 24 اليوم عند 45.33 دينار أردني، بما يُعادل 63.91 دولار.

سعر الذهب عيار 22 اليوم في الأردن

سجل سعر جرام الذهب من عيار 22 اليوم عند 41.55 دينار أردني، ما يُعادل 58.58 دولار.

أسعار الذهب اليوم في الأردن عيار 21

جاء سعر الذهب اليوم في الأردن عيار 21 (الأكثر طلباً من قبل الأردنيين) عند 39.66 دينار، بما يُعادل 55.92 دولار.

سعر الذهب عيار 18 اليوم الجمعة في الأردن

جاء سعر الذهب اليوم في الأردن عيار 18 عند 34.00 دينار أردني، بما يُعادل 47.93 دولار.

سعر الذهب عيار 14 اليوم في الأردن

وجاء سعر جرام الذهب من عيار 14 اليوم الجمعة عند 26.44 دينار أردني، ما يُعادل 37.28 دولار.

اسعار أوقية الذهب اليوم الجمعة في الأردن

جاء سعر أونصة الذهب اليوم الجمعة 28 أبريل في الأردن عند 1,409.48 دينار أردني، بما يُعادل 2,987.74 دولار.

سعر كيلو الذهب اليوم الجمعة في الأردن

سجل سعر كيلو الذهب في الاردن اليوم الجمعة 28 أبريل عند 45,327.37 دينار أردني، ما يُعادل 63,907.28 دولار.

سعر ليرة الذهب في الأردن

جاء سعر ليرة الذهب اليوم في الأردن الجمعة عند 317.29 دينار أردني، ما يُعادل 447.36 دولار.