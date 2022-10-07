أسعار الذهب اليوم في الاردن الجمعة 7 أكتوبر 2022

شهدت أسعار الذهب اليوم في الاردن الجمعة 7 أكتوبر، تراجع نسبي مع بداية التعاملات الصباحية، تناسباً مع تراجع المعدن الأصفر بالأسواق العالمية عند مستوى 1711.95 دولار للأوقية، ومن خلال السطور التالية نعرض لكم بياناً عن متوسط أسعار الذهب اليوم في المملكة الأردنية لجميع الأعيرة (24,21,18,14)، بالإضافة إلى بيان أسعار أوقية الذهب والكيلو.

أسعار الذهب اليوم في الاردن عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 اليوم عند 39.08 دينار أردني، بما يُعادل 55.11 دولار.

سعر الذهب عيار 22 اليوم الجمعة في الأردن

سجل سعر الذهب عيار 22 اليوم عند 35.82 دينار أردني، ما يُعادل 50.52 دولار.

سعر الذهب عيار 21 اليوم الجمعة في الأردن

جاء سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولاً في الأسواق) في الأردن اليوم ليسجل 34.19 دينار، بما يُعادل 48.22 دولار.

سعر الذهب عيار 18 اليوم الجمعة في الأردن

جاء سعر الذهب اليوم في الاردن عيار 18 عند 29.31 دينار أردني، بما يُعادل 41.34 دولار.

سعر الذهب عيار 14 اليوم الجمعة في الأردن

وجاء سعر الذهب عيار 14 اليوم الجمعة عند 22.79 دينار أردني، ما يُعادل 32.15 دولار.

سعر أونصة الذهب اليوم الجمعة في الأردن

جاء سعر أونصة الذهب اليوم الجمعة في الأردن عند 1213.77 دينار أردني، بما يُعادل 1711.95 دولار.

سعر كيلو الذهب اليوم الجمعة في الأردن

سجل سعر كيلو الذهب في الاردن اليوم الجمعة 7 أكتوبر عند 39077 دينار أردني، ما يُعادل 55113 دولار.