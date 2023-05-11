أسعار الذهب اليوم في الاردن الخميس 11 مايو 2023

شهدت أسعار الذهب اليوم في الاردن، الخميس 11 مايو استقراراً نسبياً في مستهل تعاملات اليوم، بحسب التسعيرة الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

جاء ذلك تناسباً مع ثبات سعر المعدن الأصفر في البورصة العالمية، حيث سجلت العقود الآجلة عند سعر 2,032.74 دولار للأوقية، وفي هذا المقال سنتعرف على متوسط اسعار الذهب في الاردن اليوم لجميع الأعيرة (24,21,18,14)، هذا بجانب بيان سعر أوقية الذهب والكيلو.

أسعار الذهب اليوم في الاردن عيار 24

جاء سعر جرام الذهب من عيار 24 اليوم عند 46.36 دينار أردني، بما يُعادل 65.35 دولار.

سعر الذهب عيار 22 اليوم في الأردن

جاء سعر جرام الذهب من عيار 22 اليوم عند 42.50 دينار أردني، ما يُعادل 59.91 دولار.

أسعار الذهب في الأردن اليوم عيار 21

سجل سعر الذهب اليوم في الأردن عيار 21 (الأكثر طلباً من قبل الأردنيين) عند 40.57 دينار، بما يُعادل 57.18 دولار.

سعر الذهب عيار 18 اليوم الخميس في الأردن

جاء سعر الذهب اليوم في الأردن عيار 18 عند 34.77 دينار أردني، بما يُعادل 49.02 دولار.

سعر الذهب عيار 14 اليوم في الأردن

سجل سعر جرام الذهب من عيار 14 اليوم الخميس عند 27.04 دينار أردني، ما يُعادل 38.12 دولار.

اسعار أوقية الذهب اليوم الخميس في الأردن

جاء سعر أونصة الذهب اليوم الخميس 11 مايو في الأردن عند 1,442.02 دينار أردني، بما يُعادل 2,032.74 دولار.

سعر كيلو الذهب اليوم الخميس في الأردن

جاء سعر كيلو الذهب في الاردن اليوم الخميس 11 مايو عند 46,361.98 دينار أردني، ما يُعادل 65,354.74 دولار.

سعر جنيه الذهب في الأردن

جاء سعر جنيه الذهب اليوم في الأردن الخميس عند 324.53 دينار أردني، ما يُعادل 457.44 دولار.

ونُشير إلى أنّ هناك ما يُقارب من 850 تاجراً وصانع ذهب في عموم مناطق المملكة الأردنية.