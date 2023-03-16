أسعار الذهب اليوم في الاردن الخميس 16 مارس 2023

سجلت أسعار الذهب اليوم في الاردن، الخميس 16 مارس ارتفاع طفيف مع بداية تعاملات اليوم الصباحية، تناسباً مع تباين سعر المعدن الأصفر في البورصة العالمية، حيث سجلت العقود الآجلة عند سعر 1,919.08 دولار للأوقية.

ومن خلال هذا المقال سنتعرف على متوسط سعر الذهب اليوم في الاردن لجميع الأعيرة (24,21,18,14)، هذا بجانب بيان سعر أوقية الذهب والكيلو.

أسعار الذهب اليوم في الاردن عيار 24

جاء سعر غرام الذهب من عيار 24 اليوم عند 43.78 دينار أردني، بما يُعادل 61.70 دولار.

سعر الذهب عيار 22 اليوم في الأردن

سجل سعر غرام الذهب من عيار 22 اليوم عند 40.13 دينار أردني، ما يُعادل 56.56 دولار.

اسعار الذهب اليوم في الاردن الخميس عيار 21

سجل سعر الذهب عيار 21 (الأكثر طلباً من قبل الأردنيين) اليوم الخميس عند 38.31 دينار، بما يُعادل 53.99 دولار.

سعر الذهب عيار 18 اليوم الخميس في الأردن

سجل سعر الذهب اليوم في الأردن عيار 18 عند 32.84 دينار أردني، بما يُعادل 46.27 دولار.

سعر الذهب عيار 14 اليوم في الأردن

جاء سعر غرام الذهب من عيار 14 اليوم الخميس عند 25.54 دينار أردني، ما يُعادل 35.99 دولار.

اسعار أوقية الذهب اليوم الخميس في الأردن

جاء سعر أونصة الذهب اليوم الخميس 16 مارس في الأردن عند 1,361.78 دينار أردني، بما يُعادل 1,919.08 دولار.

سعر كيلو الذهب اليوم الخميس في الأردن

جاء سعر كيلو الذهب في الاردن اليوم الخميس 16 مارس عند 43,782.21 دينار أردني، ما يُعادل 61,699.81 دولار.

سعر جنيه الذهب في الاردن اليوم

سجل سعر جنيه الذهب اليوم الخميس في الأردن عند 306.48 دينار أردني، ما يُعادل 431.92 دولار.

كما نُشير إلى أنّ هناك ما يُقارب من 850 تاجراً وصانع ذهب في عموم مناطق المملكة الأردنية.