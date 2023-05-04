أسعار الذهب اليوم في الاردن الخميس 4 مايو 2023

سجل سعر الذهب اليوم في الاردن، الخميس 4 مايو استقرار مؤقت في مستهل تعاملات اليوم، بحسب التسعيرة الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

جاء ذلك تناسباً مع ثبات سعر المعدن الأصفر في البورصة العالمية، حيث سجلت العقود الآجلة عند سعر 2,038.25 دولار للأوقية، وفي هذا المقال سنتعرف على متوسط أسعار الذهب اليوم في الاردن لجميع الأعيرة (24,21,18,14)، هذا بجانب بيان سعر أوقية الذهب والكيلو.

أسعار الذهب اليوم في الاردن عيار 24

سجل سعر جرام الذهب من عيار 24 اليوم عند 46.51 دينار أردني، بما يُعادل 65.53 دولار.

سعر الذهب عيار 22 اليوم في الأردن

جاء سعر جرام الذهب من عيار 22 اليوم عند 42.64 دينار أردني، ما يُعادل 60.07 دولار.

أسعار الذهب اليوم في الأردن عيار 21

جاء سعر الذهب اليوم في الأردن عيار 21 (الأكثر طلباً من قبل الأردنيين) عند 40.70 دينار، بما يُعادل 57.34 دولار.

سعر الذهب عيار 18 اليوم الخميس في الأردن

جاء سعر الذهب اليوم في الأردن عيار 18 عند 34.89 دينار أردني، بما يُعادل 49.15 دولار.

سعر الذهب عيار 14 اليوم في الأردن

جاء سعر جرام الذهب من عيار 14 اليوم الخميس عند 27.13 دينار أردني، ما يُعادل 38.23 دولار.

اسعار أوقية الذهب اليوم الخميس في الأردن

جاء سعر أونصة الذهب اليوم الخميس 4 مايو في الأردن عند 1,446.74 دينار أردني، بما يُعادل 2,038.25 دولار.

سعر كيلو الذهب اليوم الخميس في الأردن

سجل سعر كيلو الذهب في الاردن اليوم الخميس 4 مايو عند 46,513.74 دينار أردني، ما يُعادل 65,531.21 دولار.

سعر ليرة الذهب في الأردن

جاء سعر ليرة الذهب اليوم في الأردن الخميس عند 325.60 دينار أردني، ما يُعادل 458.72 دولار.

ونُشير إلى أنّ هناك ما يُقارب من 850 تاجراً وصانع ذهب في عموم مناطق المملكة الأردنية.