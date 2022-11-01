شهدت أسعار الذهب اليوم في الامارات الثلاثاء 1 نوفمبر 2022 استقرار نسبي مع بداية التعاملات الصباحية في السوق الإماراتية متأثره بذلك بسعر المعدن الأصفر في البورصة العالمية عند مستوى 1631.32 دولار للأوقية، ومن خلال هذا المقال سنتعرف على أسعار الذهب اليوم في دولة الإمارات لجميع الأعيرة (24,21,18,14)، بالإضافة إلى بيان أسعار الأوقية والكيلو.

أسعار الذهب اليوم في الامارات عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 في الامارات اليوم عند 192.67 درهماً إمارتياً، بما يُعادل 52.45 دولار.

سعر الذهب عيار 22 اليوم الثلاثاء في الامارات

سجل سعر الذهب عيار 22 في الإمارات اليوم عند 176.61 درهماً إمارتياً، بما يُعادل 48.08 دولار.

سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء في الامارات

وصل سعر الذهب عيار 21 اليوم في الامارات الثلاثاء 1 نوفمبر عند 168.59 درهماً إماراتياً، بما يُعادل 45.90 دولار.

سعر الذهب عيار 18 اليوم في الإمارات

بلغ سعر الذهب اليوم في الامارات عيار 18 عند 144.50 درهماً إمارتياً، بما يُعادل 39.34 دولار.

سعر الذهب عيار 14 اليوم في الامارات

جاء سعر الذهب عيار 14 اليوم في الامارات بحوالي 112.39 درهماً إمارتياً، بما يُعادل 30.60 دولار.

سعر أوقية الذهب اليوم الثلاثاء في الامارات

وصل سعر أونصة الذهب في الامارات اليوم الثلاثاء 1 نوفمبر : 5992.01 درهماً إمارتياً، بما يُعادل 1631.32 دولار.

سعر كيلو الذهب اليوم في الامارات

سجل سعر كيلو الذهب في أسواق الإمارات اليوم الثلاثاء 1 نوفمبر : 193092 درهماً إماراتياً، بما يُعادل 52569 دولار.