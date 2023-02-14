سجلت أسعار الذهب اليوم في الامارات الثلاثاء 14 فبراير 2023، ارتفاع نسبي في مستهل تعاملات اليوم تناسباً مع مؤشر سعر الذهب في البورصة العالمية، حيث سجلت العقود الفورية عند مستوى 1,858.44 دولار للأوقية.

ومن خلال هذا المقال سنتعرف على متوسط أسعار الذهب اليوم في الامارات لجميع الأعيرة (24,21,18,14)، هذا بالإضافة إلى بيان أسعار الأوقية والكيلو.

سعر الذهب اليوم في الامارات عيار 24

جاء سعر جرام الذهب عيار 24 في الإمارات اليوم عند 219.47 درهماً إمارتياً، بما يُعادل 59.75 دولار.

سعر الذهب عيار 22 اليوم الثلاثاء في الإمارات

سجل سعر الذهب عيار 22 في الإمارات اليوم عند 201.18 درهماً إمارتياً، بما يُعادل 54.77 دولار.

أسعار الذهب اليوم في الامارات عيار 21

جاء سعر غرام الذهب عيار 21 في الإمارات اليوم الثلاثاء 14 فبراير عند 192.03 درهماً إماراتياً، بما يُعادل 52.28 دولار.

سعر الذهب عيار 18 اليوم في الإمارات

جاء سعر الذهب اليوم في الامارات عيار 18 عند 164.60 درهماً إمارتياً، بما يُعادل 44.81 دولار.

سعر الذهب عيار 14 اليوم في الإمارات

سجل سعر الذهب عيار 14 اليوم في الإمارات عند 128.02 درهماً إمارتياً، بما يُعادل 34.85 دولار.

سعر أوقية الذهب اليوم الثلاثاء في الإمارات

سجل سعر أونصة الذهب في الإمارات اليوم الثلاثاء 14 فبراير 6,826.20 درهماً إمارتياً، بما يُعادل 1,858.44 دولار.

سعر كيلو الذهب اليوم في الإمارات

سجل سعر كيلو الذهب في أسواق الإمارات اليوم الثلاثاء 14 فبراير : 219,467.26 درهماً إماراتياً، بما يُعادل 59,750.19 دولار.

سعر جنيه الذهب اليوم في الإمارات

سجل سعر جنيه الذهب اليوم في الإمارات عند 1,536.27 درهماً إمارتياً، بما يُعادل 418.24 دولار.