شهدت أسعار الذهب اليوم في السعودية، الأربعاء 3 مايو 2023، ارتفاعاً طفيفاً مع بداية التعاملات الصباحية، تناسباً مع تباين المعدن الأصفر في البورصة العالمية، حيث سجلت العقود الآجلة عند 2,018.14 دولار للأوقية.

أسعار الذهب اليوم في السعودية

من خلال هذا المقال نعرض لكم تقريراً عن متوسط سعر الذهب اليوم في السعودية بالريال السعودي لمختلف أعيرة الذهب (الأسعار العالمية):

جاء سعر جرام الذهب عيار 24 في السعودية: 243.35 ريال سعودي، ما يُعادل (64.88 دولار).

سجل سعر جرام الذهب عيار 22 في السعودية: 223.07 ريال سعودي، ما يُعادل (59.48 دولار).

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 في السعودية: 212.93 ريال سعودي، ما يُعادل (56.77 دولار).

جاء سعر جرام الذهب عيار 18 في السعودية: 182.51 ريال سعودي، ما يُعادل (48.66 دولار).

وجاء سعر جرام الذهب عيار 14 في السعودية: 141.95 ريال سعودي، ما يُعادل (37.85 دولار).

سعر أوقية الذهب في السعودية اليوم الأربعاء 3 مايو

سجل سعر أوقية الذهب في السعودية اليوم الأربعاء عند : 7,568.90 ريال سعودي، ما يُعادل (2,018.14 دولار).

سعر الجنية الذهب في السعودية اليوم الجمعة 3 مايو 2023

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم الاربعاء في السعودية عند 1,703.42 ريال سعودي، وهو ما يُعادل (454.16 دولار).

سعر كيلو الذهب اليوم في السعودية

وجاء سعر كيلو الذهب في السعودية اليوم الأربعاء عند 243,345.60 ريال سعودي، ما يُعادل (64,884.66 دولار).