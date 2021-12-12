أسعار الذهب اليوم في السعودية

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استقرت أسعار الذهب في السعودية اليوم الأحد (الثاني عشر من ديسمبر) حتى الساعة 09:42 AM.
استقرت أسعار الذهب في السعودية اليوم الأحد (الثاني عشر من ديسمبر) حتى الساعة 09:42 AM.
أسعار الذهب في السعودية
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سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 215.19 ريال($57.36)
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سجل سعر جرام الذهب عيار 22 نحو 197.26ريال (52.58$)
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سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 188.30ريال (50.19$)
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سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 161.40ريال(43.02$)
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سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 125.53 ريال(33.46 $ )
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سجل سعر جرام الذهب عيار 12 نحو 107.60ريال (28.68$)
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سجلت اسعار أوقية الذهب نحو 6,693 ريال (1,784$)
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سجلت أسعار جنيه الذهب نحو 1,506 ريال (401.53$)
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سجلت أسعار كيلو الذهب نحو 215,193ريال (57,360$)
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