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أسعار الذهب اليوم في السعودية

منشور 12 كانون الأوّل / ديسمبر 2021 - 09:19
أسعار الذهب اليوم في السعودية
سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 215.19 ريال($57.36) 
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استقرت أسعار الذهب في السعودية اليوم الأحد  (الثاني عشر من ديسمبر) حتى الساعة 09:42 AM.

استقرت أسعار الذهب في السعودية اليوم الأحد  (الثاني عشر من ديسمبر) حتى الساعة 09:42 AM.

أسعار الذهب في السعودية

  • سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 215.19 ريال($57.36) 

  • سجل سعر جرام الذهب عيار 22 نحو 197.26ريال (52.58$)

  • سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 188.30ريال (50.19$) 

  • سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 161.40ريال(43.02$) 

  • سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 125.53 ريال(33.46 $ )

  • سجل سعر جرام الذهب عيار 12 نحو 107.60ريال (28.68$)

  • سجلت اسعار أوقية الذهب نحو 6,693 ريال (1,784$) 

  • سجلت أسعار جنيه الذهب نحو 1,506 ريال (401.53$)  

  • سجلت أسعار كيلو الذهب نحو 215,193ريال (57,360$) 


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