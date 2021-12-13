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أسعار الذهب اليوم في السعودية

منشور 13 كانون الأوّل / ديسمبر 2021 - 06:43
أسعار الذهب اليوم في السعودية
سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 215.63 ريال($57.48) 
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استقرت أسعار الذهب في السعودية اليوم الاثنين  (الثالث عشر من ديسمبر) حتى الساعة 07:36 AM.

استقرت أسعار الذهب في السعودية اليوم الاثنين  (الثالث عشر من ديسمبر) حتى الساعة 07:36 AM.

أسعار الذهب في السعودية

  • سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 215.63 ريال($57.48) 

  • سجل سعر جرام الذهب عيار 22 نحو 197.66 ريال (52.69 $)

  • سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 188.68ريال (50.30$) 

  • سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 161.73ريال(43.11$) 

  • سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 125.79 ريال(33.53 $ )

  • سجل سعر جرام الذهب عيار 12 نحو 107.82 ريال (28.74$)

  • سجلت اسعار أوقية الذهب نحو 6,706 ريال (1,788$) 

  • سجلت أسعار جنيه الذهب نحو 1,509 ريال (402.36 $)  

  • سجلت أسعار كيلو الذهب نحو 215,633 ريال (57,479$) 
    الذهب في السعودية

كلمات دالة:الذهب في السعودية

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