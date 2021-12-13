أسعار الذهب اليوم في السعودية

أبرز العناوين
استقرت أسعار الذهب في السعودية اليوم الاثنين (الثالث عشر من ديسمبر) حتى الساعة 07:36 AM.
استقرت أسعار الذهب في السعودية اليوم الاثنين (الثالث عشر من ديسمبر) حتى الساعة 07:36 AM.
أسعار الذهب في السعودية
-
سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 215.63 ريال($57.48)
-
سجل سعر جرام الذهب عيار 22 نحو 197.66 ريال (52.69 $)
-
سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 188.68ريال (50.30$)
-
سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 161.73ريال(43.11$)
-
سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 125.79 ريال(33.53 $ )
-
سجل سعر جرام الذهب عيار 12 نحو 107.82 ريال (28.74$)
-
سجلت اسعار أوقية الذهب نحو 6,706 ريال (1,788$)
-
سجلت أسعار جنيه الذهب نحو 1,509 ريال (402.36 $)
-
سجلت أسعار كيلو الذهب نحو 215,633 ريال (57,479$)
Via SyndiGate.info
© 2000 - 2021 Al Bawaba (www.albawaba.com)