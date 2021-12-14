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أسعار الذهب اليوم في السعودية

منشور 14 كانون الأوّل / ديسمبر 2021 - 04:49
أسعار الذهب اليوم في السعودية
سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 215.73 ريال($57.51) 
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سجلت أسعار الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء  (الرابع عشر من ديسمبر) حتى الساعة 07:36 AM ارتفاعاً طفيفاً. 

سجلت أسعار الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء  (الرابع عشر من ديسمبر) حتى الساعة 07:36 AM ارتفاعاً طفيفاً. 

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أسعار الذهب في السعودية

  • سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 215.73 ريال($57.51) 

  • سجل سعر جرام الذهب عيار 22 نحو 197.76 ريال (52.72$)

  • سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 188.77ريال (50.32$) 

  • سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 161.80 ريال(43.13 $) 

  • سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 125.85 ريال(33.55 $ )

  • سجل سعر جرام الذهب عيار 12 نحو 107.87  ريال (28.75$)

  • سجلت اسعار أوقية الذهب نحو 6,709 ريال (1,789$) 

  • سجلت أسعار جنيه الذهب نحو 1,510ريال (402.57 $)  

  • سجلت أسعار كيلو الذهب نحو 215,733ريال (57,508$) 

     

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