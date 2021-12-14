أسعار الذهب اليوم في السعودية

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سجلت أسعار الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء (الرابع عشر من ديسمبر) حتى الساعة 07:36 AM ارتفاعاً طفيفاً.
سجلت أسعار الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء (الرابع عشر من ديسمبر) حتى الساعة 07:36 AM ارتفاعاً طفيفاً.
أسعار الذهب في السعودية
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سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 215.73 ريال($57.51)
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سجل سعر جرام الذهب عيار 22 نحو 197.76 ريال (52.72$)
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سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 188.77ريال (50.32$)
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سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 161.80 ريال(43.13 $)
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سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 125.85 ريال(33.55 $ )
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سجل سعر جرام الذهب عيار 12 نحو 107.87 ريال (28.75$)
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سجلت اسعار أوقية الذهب نحو 6,709 ريال (1,789$)
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سجلت أسعار جنيه الذهب نحو 1,510ريال (402.57 $)
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سجلت أسعار كيلو الذهب نحو 215,733ريال (57,508$)
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