أسعار الذهب اليوم في السعودية

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ارتفعت أسعار الذهب في السعودية اليوم الأحد (التاسع عشر من ديسمبر) حتى الساعة 09:48 AM .
ارتفعت أسعار الذهب في السعودية اليوم الأحد (التاسع عشر من ديسمبر) حتى الساعة 09:48 AM .
أسعار الذهب في السعودية
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سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 217.19 ريال(57.87$)
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سجل سعر جرام الذهب عيار 22 نحو 199.09ريال (53.05$)
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سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 190.04 ريال (50.64$)
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سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 162.89 ريال(43.40 $)
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سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 126.69ريال(33.76$ )
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سجل سعر جرام الذهب عيار 12 نحو 108.59 ريال (28.93$)
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سجلت اسعار أوقية الذهب نحو 6,754 ريال (1,800$)
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سجلت أسعار جنيه الذهب نحو 1,520 ريال (405.09$)
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سجلت أسعار كيلو الذهب نحو 217,186 ريال (57,868$)
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