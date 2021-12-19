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أسعار الذهب اليوم في السعودية

منشور 19 كانون الأوّل / ديسمبر 2021 - 08:08
أسعار الذهب اليوم في السعودية
سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 217.19 ريال(57.87$) 
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ارتفعت أسعار الذهب في السعودية اليوم الأحد (التاسع عشر من ديسمبر) حتى الساعة 09:48 AM .

ارتفعت أسعار الذهب في السعودية اليوم الأحد (التاسع عشر من ديسمبر) حتى الساعة 09:48 AM .

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أسعار الذهب في السعودية

  • سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 217.19 ريال(57.87$) 

  • سجل سعر جرام الذهب عيار 22 نحو 199.09ريال (53.05$)

  • سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 190.04 ريال (50.64$) 

  • سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 162.89  ريال(43.40 $) 

  • سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 126.69ريال(33.76$ )

  • سجل سعر جرام الذهب عيار 12 نحو 108.59 ريال (28.93$)

  • سجلت اسعار أوقية الذهب نحو 6,754 ريال (1,800$) 

  • سجلت أسعار جنيه الذهب نحو 1,520 ريال (405.09$)  

  • سجلت أسعار كيلو الذهب نحو 217,186 ريال (57,868$) 

    الذهب في السعودية

كلمات دالة:الذهب في السعودية

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