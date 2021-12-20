أسعار الذهب اليوم في السعودية

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ارتفعت أسعار الذهب في السعودية اليوم الاثنين (العشرين من ديسمبر) حتى الساعة 12:59 PM.
ارتفعت أسعار الذهب في السعودية اليوم الاثنين (العشرين من ديسمبر) حتى الساعة 12:59 PM.
أسعار الذهب في السعودية
- سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 217.40 ريال(57.91$)
- سجل سعر جرام الذهب عيار 22 نحو 199.28ريال (53.09$)
- سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 190.23 ريال (50.68$)
- سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 163.05 ريال(43.44 $)
- سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 126.82ريال(33.78$ )
- سجل سعر جرام الذهب عيار 12 نحو 108.70ريال (28.96 $)
- سجلت اسعار أوقية الذهب نحو 6,761 ريال (1,801$)
- سجلت أسعار جنيه الذهب نحو 1,522 ريال (405.40$)
- سجلت أسعار كيلو الذهب نحو 217,398ريال (57,913$)
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