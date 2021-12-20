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أسعار الذهب اليوم في السعودية

منشور 20 كانون الأوّل / ديسمبر 2021 - 10:57
أسعار الذهب اليوم في السعودية
سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 217.40 ريال(57.91$) 
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ارتفعت أسعار الذهب في السعودية اليوم الاثنين (العشرين من ديسمبر) حتى الساعة 12:59 PM.

ارتفعت أسعار الذهب في السعودية اليوم الاثنين (العشرين من ديسمبر) حتى الساعة 12:59 PM.

أسعار الذهب في السعودية

  • سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 217.40 ريال(57.91$) 
  • سجل سعر جرام الذهب عيار 22 نحو 199.28ريال (53.09$)
  • سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 190.23 ريال (50.68$) 
  • سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 163.05 ريال(43.44 $) 
  • سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 126.82ريال(33.78$ )
  • سجل سعر جرام الذهب عيار 12 نحو 108.70ريال (28.96 $)
  • سجلت اسعار أوقية الذهب نحو 6,761 ريال (1,801$) 
  • سجلت أسعار جنيه الذهب نحو 1,522 ريال (405.40$)  
  • سجلت أسعار كيلو الذهب نحو 217,398ريال (57,913$) 
     
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