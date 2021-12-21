أسعار الذهب اليوم في السعودية

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ارتفعت أسعار الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء (واحد وعشرين من ديسمبر) حتى الساعة 11:36 PM.
ارتفعت أسعار الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء (واحد وعشرين من ديسمبر) حتى الساعة 11:36 PM.
أسعار الذهب في السعودية
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سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 217.07 ريال(57.82 $)
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سجل سعر جرام الذهب عيار 22 نحو 198.98ريال (53.00$)
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سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 189.94 ريال (50.59$)
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سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 162.81ريال(43.36 $)
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سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 126.63ريال(33.73$ )
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سجل سعر جرام الذهب عيار 12 نحو 108.54ريال (28.91$)
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سجلت اسعار أوقية الذهب نحو 6,751ريال (1,798$)
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سجلت أسعار جنيه الذهب نحو 1,520ريال (404.73$)
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سجلت أسعار كيلو الذهب نحو 217,073ريال (57,817$)
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