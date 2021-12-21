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أسعار الذهب اليوم في السعودية

منشور 21 كانون الأوّل / ديسمبر 2021 - 09:10
أسعار الذهب اليوم في السعودية
سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 217.07 ريال(57.82 $) 
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ارتفعت أسعار الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء (واحد وعشرين من ديسمبر) حتى الساعة 11:36 PM.

ارتفعت أسعار الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء (واحد وعشرين من ديسمبر) حتى الساعة 11:36 PM.

أسعار الذهب في السعودية

  • سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 217.07 ريال(57.82 $) 

  • سجل سعر جرام الذهب عيار 22 نحو 198.98ريال (53.00$)

  • سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 189.94 ريال (50.59$) 

  • سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 162.81ريال(43.36 $) 

  • سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 126.63ريال(33.73$ )

  • سجل سعر جرام الذهب عيار 12 نحو 108.54ريال (28.91$)

  • سجلت اسعار أوقية الذهب نحو 6,751ريال (1,798$) 

  • سجلت أسعار جنيه الذهب نحو 1,520ريال (404.73$)  

  • سجلت أسعار كيلو الذهب نحو 217,073ريال (57,817$) 
     

كلمات دالة:الذهب اليوم في السعودية

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