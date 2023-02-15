أسعار الذهب اليوم في العراق الأربعاء 15 فبراير 2023

شهدت أسعار الذهب اليوم في العراق، الأربعاء 15 فبراير، انخفاض مؤقت مع بداية جلسات التداول تناسباً مع تراجع مؤشر الذهب في البورصة العالمية ، حيث سجلت العقود الآجلة عند مستوى 1,845.20 دولار للأوقية، وفي هذا المقال سنتعرف على متوسط أسعار جميع أعيرة الذهب اليوم في العراق بالدينار العراقي (IQD).

أسعار الذهب اليوم في العراق عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 اليوم في العراق عند 86,661.44 دينار عراقي، ما يُعادل 59.32 دولار.

سعر الذهب عيار 22 اليوم في العراق

جاء سعر الذهب عيار 22 اليوم الأربعاء 15 فبراير في العراق عند 79,439.65 دينار عراقي، ما يُعادل 54.38 دولار.

أسعار الذهب اليوم في العراق عيار 21

جاء سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر انتشاراً في الأسواق) عند 75,828.76 دينار عراقي، ما يُعادل 51.91 دولار.

سعر الذهب عيار 18 اليوم في العراق

سجل سعر الذهب عيار 18 اليوم الأربعاء في العراق عند 64,996.08 دينار عراقي، ما يُعادل 44.49 دولار.

سعر الذهب عيار 14 اليوم الأربعاء في العراق

جاء سعر الذهب عيار 14 اليوم في العراق عند 50,552.51 دينار عراقي، بما يُعادل 34.61 دولار.

سعر الذهب عيار 12 اليوم في العراق

سجل سعر الذهب عيار 12 اليوم في العراق عند 43,330.72 دينار عراقي، ما يُعادل 29.66 دولار.

اسعار أوقية الذهب اليوم الأربعاء في العراق

جاء سعر أونصة الذهب اليوم في العراق عند 2,695,747.12 دينار عراقي، بما يُعادل 1,845.20 دولار.

سعر كيلو الذهب اليوم الأربعاء في العراق

جاء سعر كيلو الذهب اليوم الأربعاء 15 فبراير في العراق عند 86,661,440.67 دينار عراقي، بما يُعادل 59,324.51 دولار.

سعر جنيه الذهب اليوم في العراق

جاء سعر جنيه الذهب اليوم الأربعاء في العراق عند 606,630.08 دينار عراقي، أي ما يُعادل 415.28 دولار.