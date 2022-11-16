أسعار الذهب اليوم في العراق الأربعاء 16 نوفمبر 2022

شهدت أسعار الذهب اليوم في العراق الأربعاء 16 نوفمبر، ارتفاع نسبي في مستهل تعاملات اليوم الصباحية، تناسباً مع تباين سعر الذهب في البورصة العالمية عند مستوى 1773.40 دولار للأوقية، وفي هذا المقال سنتعرف على متوسط أسعار جميع أعيرة الذهب اليوم في العراق بالدينار العراقي (IQD).

سعر الذهب اليوم في العراق عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 اليوم في العراق عند 83736.46 دينار عراقي، ما يُعادل 57.02 دولار.

سعر الذهب عيار 22 اليوم في العراق

سجل سعر الذهب عيار 22 اليوم الأربعاء 16 نوفمبر في العراق عند 76758.42 دينار عراقي، ما يُعادل 52.26 دولار.

أسعار الذهب اليوم في العراق عيار 21

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر انتشاراً في الأسواق) عند 73269.40 دينار عراقي، ما يُعادل 49.89 دولار.

سعر الذهب عيار 18 اليوم في العراق

بلغ سعر الذهب عيار 18 اليوم الأربعاء في العراق عند 62802.34 دينار عراقي، ما يُعادل 42.76 دولار.

سعر الذهب عيار 14 اليوم الأربعاء في العراق

سجل سعر الذهب عيار 14 اليوم في العراق عند 48846.27 دينار عراقي، بما يُعادل 33.26 دولار.

سعر الذهب عيار 12 اليوم الأربعاء في العراق

جاء سعر الذهب عيار 12 اليوم في العراق عند 41868.23 دينار عراقي، ما يُعادل 28.51 دولار.

سعر أوقية الذهب اليوم الأربعاء في العراق

بلغ سعر أونصة الذهب اليوم في العراق عند 2604496.89 دينار عراقي، بما يُعادل 1773.40 دولار.

سعر كيلو الذهب اليوم الأربعاء في العراق

سجل سعر كيلو الذهب اليوم الأربعاء 16 نوفمبر في العراق عند 83736456.99 دينار عراقي، بما يُعادل 57016.09 دولار.

سعر جنيه الذهب اليوم في العراق

جاء سعر جنيه الذهب اليوم الأربعاء في العراق عند 586155.20 دينار عراقي، أي ما يُعادل 399.12 دولار.