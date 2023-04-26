أسعار الذهب اليوم في العراق الأربعاء 26 أبريل 2023

شهدت أسعار الذهب اليوم في العراق الأربعاء 26 أبريل استقراراً مع بداية جلسات التداول تناسباً مع استقرار مؤشر الذهب في البورصة العالمية ، حيث سجلت العقود الآجلة عند مستوى 1,995.95 دولار للأوقية، وفي السطور التالية سنتعرف على متوسط سعر الذهب اليوم في العراق لجميع أعيرة الذهب بالدينار العراقي (IQD).

أسعار الذهب اليوم في العراق عيار 24

جاء سعر الذهب عيار 24 اليوم في العراق عند 84,034.10 دينار عراقي، ما يُعادل 64.17 دولار.

سعر الذهب عيار 22 اليوم في العراق

جاء سعر الذهب عيار 22 اليوم الأربعاء 26 أبريل في العراق عند 77,947.93 دينار عراقي، ما يُعادل 58.82 دولار.

سعر جرام الذهب عيار 21 سعر الذهب اليوم في العراق

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر انتشاراً في الأسواق) عند 74,404.84 دينار عراقي، ما يُعادل 56.15 دولار.

سعر الذهب عيار 18 اليوم في العراق

سجل سعر الذهب عيار 18 اليوم الأربعاء في العراق عند 63,775.58 دينار عراقي، ما يُعادل 48.13 دولار.

سعر الذهب عيار 14 اليوم الأربعاء في العراق

جاء سعر الذهب عيار 14 اليوم في العراق عند 49,603.23 دينار عراقي، بما يُعادل 37.43 دولار.

سعر الذهب عيار 12 اليوم في العراق

سجل سعر الذهب عيار 12 اليوم في العراق عند 42,517.05 دينار عراقي، ما يُعادل 32.09 دولار.

سعر أوقية الذهب اليوم الأربعاء في العراق

جاء سعر أونصة الذهب اليوم في العراق عند 2,644,858.22 دينار عراقي، بما يُعادل 1,995.95 دولار.

سعر كيلو الذهب اليوم الاثنين في العراق

جاء سعر كيلو الذهب اليوم الاثنين 26 أبريل في العراق عند 85,034,102.91 دينار عراقي، بما يُعادل 64,171.23 دولار.

سعر جنيه الذهب اليوم في العراق

جاء سعر جنيه الذهب اليوم الأربعاء في العراق عند 595,238.72 دينار عراقي، أي ما يُعادل 449.2 دولار.