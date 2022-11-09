شهدت أسعار الذهب اليوم في العراق الأربعاء 9 نوفمبر 2022، ارتفاع نسبي في سعر جرام الذهب بأسواق الصاغة العراقية، خلال التعاملات الفورية مقارنةً بسعر أمس الثلاثاء.

أسعار الذهب اليوم في العراق

نستعرض خلال السطور التالية أسعار الذهب في العراق اليوم الأربعاء 9 نوفمبر 2022، بكافة العيارات (24, 22, 18, 14) هذا بجانب بيان سعر الأوقية والكيلو لخام الذهب، وهي على النحو الآتي:

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 في العراق: 79690.55 دينار أردني، ما يُعادل 54.96 دولار.

سجل سعر جرام الذهب عيار 22 في العراق: 73049.67 دينار أردني، ما يُعادل 50.38 دولار.

جاء سعر جرام الذهب عيار 21 في العراق: 69729.23 دينار أردني، ما يُعادل 48.09 دولار.

أما سعر جرام الذهب عيار 18 في العراق: 59767.91 دينار أردني، ما يُعادل 41.22 دولار.

سعر أوقية الذهب اليوم الأربعاء في العراق

جاء سعر أونصة الذهب اليوم في العراق عند 2478376.07 دينار عراقي، بما يُعادل 1709.40 دولار.

سعر كيلو الذهب اليوم الأربعاء في العراق

سجل سعر كيلو الذهب اليوم الأربعاء 9 نوفمبر في العراق عند 80436141 دينار عراقي، بما يُعادل 55093 دولار.