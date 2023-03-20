أسعار الذهب اليوم في العراق الاثنين 20 مارس 2023

شهد سعر الذهب اليوم في العراق الاثنين 20 مارس، استقرار نسبي في مستهل جلسات التداول تناسباً مع مؤشر الذهب في البورصة العالمية ، حيث سجلت العقود الآجلة عند مستوى 1,988.04 دولار للأوقية، ومن خلال السطور التالية سنتعرف على متوسط سعر الذهب اليوم في العراق لجميع أعيرة الذهب بالدينار العراقي (IQD).

أسعار الذهب اليوم في العراق اليوم عيار 24

جاء سعر الذهب عيار 24 اليوم في العراق عند 92,886.37 دينار عراقي، ما يُعادل 63.92 دولار.

سعر الذهب عيار 22 اليوم في العراق

جاء سعر الذهب عيار 22 اليوم الاثنين 20 مارس في العراق عند 85,145.84 دينار عراقي، ما يُعادل 58.59 دولار.

أسعار الذهب اليوم في العراق عيار 21

سجل سعر الذهب اليوم عيار 21 (الأكثر انتشاراً في الأسواق) عند 81,275.57 دينار عراقي، ما يُعادل 55.93 دولار.

سعر الذهب عيار 18 اليوم في العراق

سجل سعر الذهب عيار 18 اليوم الاثنين في العراق عند 69,664.78 دينار عراقي، ما يُعادل 47.94 دولار.

سعر الذهب عيار 14 اليوم الاثنين في العراق

جاء سعر الذهب عيار 14 اليوم في العراق عند 54,183.72 دينار عراقي، بما يُعادل 37.28 دولار.

سعر الذهب عيار 12 اليوم في العراق

جاء سعر الذهب عيار 12 اليوم في العراق عند 46,443.18 دينار عراقي، ما يُعادل 31.96 دولار.

اسعار أوقية الذهب اليوم الاثنين في العراق

جاء سعر أونصة الذهب اليوم في العراق عند 2,889,091.17 دينار عراقي، بما يُعادل 1,988.04 دولار.

سعر كيلو الذهب اليوم الاثنين في العراق

سجل سعر كيلو الذهب اليوم الاثنين 20 مارس في العراق عند 92,886,368.74 دينار عراقي، بما يُعادل 63,916.92 دولار.

سعر جنيه الذهب اليوم في العراق

جاء سعر جنيه الذهب اليوم الاثنين في العراق عند 650,204.58 دينار عراقي، أي ما يُعادل 447.44 دولار.